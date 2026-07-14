Dónde y cómo ver EN VIVO a Francia y España por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El equipo francés buscará confirmar su condición de favorito para quedarse con el Mundial y al frente tendrá a una dura España.

Este martes 14 de julio hay alarma de partidazo en Arlington, Texas: Francia enfrenta a España por las semifinales del Mundial de Norteamérica y buscará meterse a su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps ha sido, por lejos, el que ha mostrado mejor fútbol en la cita mundialista y lo demostró en los cuartos de final tras superar sin mayores problemas a Marruecos.

Mbappé quiere su segundo Mundial. | Foto: Getty Images

España, sin las mismas luces de Francia, también ha hecho méritos para estar entre los 4 mejores: en la ronda de cuartos de final tuvo que sudar sangre para derrotar a Bélgica citarse frente al último vicecampeón del mundo.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

¿Qué canal transmite Francia vs. España?

En territorio nacional, el partido válido por las semifinales de la Copa del Mundo será transmitido por TV abierta en Chilevisión, canal que posee los derechos para este compromiso. Adicionalmente, D Sports también lo dará.

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Para este encuentro, de manera ONLINE el partido se podrá ver en las distintas plataformas de CHV, DGO (la plataforma de D Sports) y Paramount+, quienes contarán con una extensa previa para este duelo.

Lamine Yamal busca su primera final con España. | Foto: Getty Images

México: TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México.

TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México. Argentina: Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Unicanal y Trece.

GEN, Unicanal y Trece. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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¿A qué hora juegan Francia y España por las semifinales del Mundial?

El partido entre franceses y españoles arrancará este martes 14 de julio a las 15:00 de la tarde de Chile continental.