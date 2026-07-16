El festejo albiceleste en Atlanta escaló a un conflicto diplomático que involucra a las máximas autoridades de Gran Bretaña.

La histórica victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra no solo dejó secuelas deportivas, sino que desató un verdadero terremoto geopolítico fuera de la cancha. La polémica celebración donde varios futbolistas trasandinos posaron en el césped con lienzo declarando que las “Islas Malvinas son argentinas” generó una indignada reacción en las altas esferas del Reino Unido.

Este jueves, el gobierno británico instó formalmente a la FIFA a investigar a la delegación argentina y a los jugadores involucrados en el reclamo de soberanía. El secretario de Negocios de Reino Unido, Peter Kyle, catalogó la conducta de los deportistas como “totalmente inapropiado” y manifestó que espera que el ente rector “lleve a cabo su investigación a fondo”.

Sin embargo, el reclamo más extremo llegó por parte de la oposición parlamentaria. Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales —el tercer partido británico—, remitió una carta a la FIFA solicitando formalmente que los jugadores argentinos que sostuvieron la pancarta “sean excluidos” de la gran final del próximo domingo ante España. Para respaldar su petición, Davey citó el precedente de la UEFA en 2024, cuando los españoles Álvaro Morata y Rodri fueron sancionados con un partido de suspensión tras cantar “Gibraltar español”.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Los ingleses quieren castigo a los jugadores argentinos.

Los duros antecedentes disciplinarios que complican a la AFA

La FIFA cuenta con un largo historial de mano dura contra las manifestaciones territoriales y políticas en sus torneos, lo que alimenta la preocupación en el cuadro argentino:

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El precedente olímpico de 2012: Durante los Juegos Olímpicos de Londres, el jugador surcoreano Park Jong-woo fue sancionado con dos partidos de suspensión en las eliminatorias de la Copa del Mundo tras exhibir un cartel de un aficionado que decía “Dokdo es nuestro territorio” en un partido ante Japón.

Durante los Juegos Olímpicos de Londres, el jugador surcoreano Park Jong-woo fue sancionado con dos partidos de suspensión en las eliminatorias de la Copa del Mundo tras exhibir un cartel de un aficionado que decía “Dokdo es nuestro territorio” en un partido ante Japón. La reincidencia de la Albiceleste: No es la primera vez que la AFA sufre por esta consigna. En junio de 2014, previo al Mundial de Brasil, el plantel argentino posó con el mismo lema en Buenos Aires, recibiendo una multa de la FIFA de 30.000 francos suizos.

No es la primera vez que la AFA sufre por esta consigna. En junio de 2014, previo al Mundial de Brasil, el plantel argentino posó con el mismo lema en Buenos Aires, recibiendo una multa de la FIFA de 30.000 francos suizos. El caso de Serbia en 2022: En el pasado Mundial de Qatar, la federación serbia fue multada con 20.000 francos suizos por colgar una bandera en su vestuario que incluía el mapa de Kosovo con el lema “No rendirse”.

¿Qué multa arriesga Argentina y en qué estado está la investigación?

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe de forma taxativa el empleo de mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva en los recintos deportivos. Según las normativas vigentes, las multas económicas estipuladas para este tipo de infracciones oscilan entre los 5.000 y los 20.000 dólares.

Por lo pronto, la resolución del caso se mantiene bajo estricta evaluación en los escritorios de Zúrich. Según consignó la cadena BBC, un portavoz oficial de la FIFA confirmó que “como es procedimiento habitual, el Comité Disciplinario independiente de la FIFA está evaluando actualmente los informes de los partidos y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales con base en el Código Disciplinario”.

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Las próximas horas serán cruciales para determinar si el equipo de Lionel Scaloni sufre bajas de última hora para la cita por la corona ante España.