El planteamiento excesivamente conservador del DT germano tras el gol de Gordon desató una ola de furia en el Reino Unido.

La algarabía del cuadro británico tras el gol de Anthony Gordon se transformó en una de las pesadillas más comentadas del fútbol mundial. El equipo de los Three Lions saboreaba el regreso a una final planetaria después de 60 largos años, pero la pizarra táctica de Thomas Tuchel terminó facilitando la remontada de la Selección Argentina de Lionel Messi en las de definición de Atlanta.

Los analistas y portales británicos coinciden en que el estratega alemán renunció al ataque de forma inexplicable. El DT echó al equipo atrás durante gran parte de la segunda mitad, instalando dos líneas sumamente juntas y refugiando a sus once jugadores en su propio terreno. Para colmo, mientras los cambios de Lionel Scaloni aportaron frescura ofensiva en la Scaloneta, las modificaciones inglesas fueron exclusivamente defensivas:

La salida del goleador: El primer cambio de Tuchel fue el ingreso de Ezri Konsa, un defensa, para retirar de la cancha a Anthony Gordon, el extremo que había anotado el 1-0 parcial.

El primer cambio de Tuchel fue el ingreso de Ezri Konsa, un defensa, para retirar de la cancha a Anthony Gordon, el extremo que había anotado el 1-0 parcial. Torres en el área: Posteriormente, metió al terreno de juego a Dan Burn (2,01 metros) y Nico O’Reilly (1,93 metros) con la única misión de rechazar los centros aéreos que enviaba Argentina.

Posteriormente, metió al terreno de juego a Dan Burn (2,01 metros) y Nico O’Reilly (1,93 metros) con la única misión de rechazar los centros aéreos que enviaba Argentina. Esquema ultradefensivo: Al ingresar a la cancha, el propio futbolista de Manchester City le ordenó a sus compañeros pararse con un amarrete esquema 5-4-1.

Esta propuesta facilitó que la Albiceleste encontrara los goles en el epílogo. Primero, con un remate de media distancia de Enzo Fernández tras un córner corto donde los once ingleses se quedaron estáticos en el área. Después, con el testazo de Lautaro Martínez en el área pequeña, ganándole la posición a Stones y Konsa tras un pase quirúrgico de Messi.

La prensa británica destrozó los cambios de Tomás Tuchel

“A Southgate lo habrían linchado”: La lapidaria crítica de las leyendas

El micrófono de la cadena BBC fue el medio desde donde la leyenda Wayne Rooney disparó sin ningún tipo de anestesia contra la planificación del estratega alemán:

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“Estábamos en una posición ventajosa en la eliminatoria, pero después no supimos qué hacer. Nos echamos atrás, les permitimos que vinieran a atacarnos… Las decisiones que tomó Tuchel nos costaron el partido”.

En la misma línea destructiva se sumó el exdefensor y analista de televisión Micah Richards, quien remarcó el nulo plan de contingencia del DT: “Thomas Tuchel ha marcado la diferencia. Tácticamente lo hicimos todo mal hoy. Cuando metimos a cinco defensores creí que podríamos seguir atacando si también hubieran entrado nuevos extremos. Pero, al final, no tuvimos esa opción”.

Por su parte, el prestigioso medio Sky Sports recogió el sentir generalizado de la prensa con editoriales lapidarias, catalogando la gestión de Tuchel como “la más patética que he visto en mucho tiempo” por haber quitado a Gordon, la única arma de peligro ofensivo. Mientras tanto, en las redes sociales la furia de los aficionados ingleses no se hizo esperar, con comentarios replicados por el diario The Sun que tildaban las variantes de “cambios cobardes” y aseguraban con dureza que “a Gareth Southgate lo habrían linchado por hacer exactamente lo mismo” en el césped.