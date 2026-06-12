El neozelandés se transformó en el jugador de la Copa y ha recibido el apoyo de toda Latinoamérica, particularmente desde Argentina.

A pocos días del inicio del Mundial 2026 -que ya está en marcha desde este jueves-, el nombre de Tim Payne se transformó en uno de los fenómenos más inesperados del torneo. Sin haber marcado goles ni protagonizado grandes jugadas dentro del campo, el defensor de Nueva Zelanda pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a convertirse en una de las personalidades más populares de las redes sociales gracias a una campaña impulsada desde Argentina.

El fenómeno comenzó cuando el influencer argentino Valentín Scarsini, más conocido como “El Scarso”, se propuso encontrar al jugador menos famoso entre los convocados al Mundial. Tras analizar las listas de las 48 selecciones participantes, encontró a Payne, quien apenas contaba con 4.715 seguidores en Instagram.

La iniciativa rápidamente se viralizó. Miles de usuarios comenzaron a seguir al futbolista, comentar sus publicaciones y generar contenido relacionado con su figura. En cuestión de días, el defensor neozelandés superó los cinco millones de seguidores, convirtiéndose en una de las grandes sensaciones digitales de la Copa del Mundo.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

Un banderazo argentino para el jugador más viral del Mundial

La repercusión fue tan grande que trascendió las redes sociales. La banda argentina Numana organizó un banderazo en apoyo a Tim Payne que se realizará el próximo 15 de junio en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami y Los Ángeles.

La convocatoria busca reunir a hinchas argentinos y seguidores del futbolista para acompañarlo durante su participación en el Mundial. Las imágenes promocionales del evento muestran al jugador vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, una muestra del cariño que despertó entre los fanáticos sudamericanos.

Publicidad

La iniciativa se expandió rápidamente por redes sociales y promete convertirse en una de las curiosidades más llamativas de la primera semana de competencia.

El encuentro con El Scarso y el agradecimiento de Payne

En medio de la explosión mediática, Payne recibió en el predio de concentración de Nueva Zelanda, en Miami, al propio Scarsini. El encuentro fue compartido en redes sociales y consolidó aún más el vínculo entre el futbolista y la comunidad argentina que impulsó su popularidad.

Publicidad

“La última semana fue una locura, pero gracias a El Scarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés”, expresó el defensor en sus redes sociales.

Además, intentó dirigirse a sus nuevos seguidores en español: “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”, comentó entre risas, en un mensaje que fue ampliamente compartido por sus fanáticos.

El caso de Tim Payne se convirtió en una de las historias más singulares de la previa del Mundial 2026. Lo que comenzó como un experimento en redes sociales terminó transformando a un futbolista de perfil bajo en una figura global, al punto de inspirar canciones virales, movilizar a miles de seguidores y generar un banderazo internacional en su honor.

Publicidad

DATOS CLAVE

El defensor neozelandés Tim Payne se viralizó en redes sociales antes del Mundial 2026.

El influencer Valentín Scarsini impulsó la campaña cuando Payne tenía 4.715 seguidores en Instagram.

La banda Numana organizó un banderazo en Miami y Los Ángeles para el 15 de junio.