La gran figura del Mundial 2026 está cerca de su debut. Eso sí, antes, tendrá dos amistosos preparatorios para la cita planetaria.

Lo que comenzó como una curiosa campaña impulsada por el streamer argentino El Scarso terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más inesperados del año. Tim Payne, lateral de Nueva Zelanda y hasta hace pocos días un completo desconocido para gran parte del planeta fútbol, ya supera los 4 millones de seguidores en Instagram.

El defensor de 32 años pasó de tener apenas unos miles de seguidores a transformarse en una auténtica celebridad mundial en cuestión de días. Primero fueron 50 mil seguidores en horas, luego superó los 500 mil durante la primera jornada, rozó el millón antes de las 48 horas y ahora ya se encuentra por encima de los cuatro millones.

La historia explotó luego de que El Scarso invitara a sus seguidores a encontrar al futbolista menos conocido del próximo Mundial 2026. La búsqueda terminó apuntando a Payne, quien rápidamente abrazó el fenómeno y hasta publicó un video agradeciendo en español e inglés el apoyo recibido desde Argentina y distintos rincones del mundo.

Mientras tanto, el defensor del Wellington Phoenix intenta mantener los pies sobre la tierra y enfocarse en lo más importante: la participación de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo. Los “All Whites” ya tienen definido su calendario y Payne aparece como uno de los nombres más seguidos del torneo incluso antes de que ruede la pelota.

El calendario de Nueva Zelanda en el Mundial 2026: todos los focos apuntan a Tim Payne

Antes de su debut mundialista, Nueva Zelanda disputará dos amistosos de preparación:

Haití vs Nueva Zelanda – 1 de junio

– 1 de junio Inglaterra vs Nueva Zelanda – 6 de junio

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Posteriormente llegará el desafío más importante con la fase de grupos del Mundial 2026:

Irán vs Nueva Zelanda – 15 de junio

– 15 de junio Nueva Zelanda vs Egipto – 21 de junio

– 21 de junio Nueva Zelanda vs Bélgica – 26 de junio

El Grupo G aparece como uno de los más exigentes para los oceánicos, especialmente por la presencia de Bélgica. Sin embargo, el gran atractivo para millones de fanáticos alrededor del mundo será seguir las actuaciones de Tim Payne, quien pasó de ser un jugador prácticamente anónimo a una de las figuras más comentadas de todo el Mundial.

Tim Payne es la nueva joya del Mundial (Photo by Phil Walter/Getty Images)

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A semanas del inicio del torneo, el neozelandés ya ganó una batalla inesperada: convertirse en uno de los futbolistas más populares del planeta sin haber disputado todavía un solo minuto en la Copa del Mundo.

DATOS CLAVE

Nueva Zelanda disputará partidos amistosos frente a Haití el 1 de junio y contra Inglaterra el 6 de junio.

El lateral Tim Payne enfrentará a Irán el 15 de junio en el debut del Mundial 2026.

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