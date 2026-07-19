Así terminó la tabla de goleadores del Mundial 2026: quién se quedó con la Bota de Oro

Revisa quien se ganó la Bota de Oro tras la finalización del Mundial 2026.

El Mundial 2026 llegó a su fin, en donde en esta jornada se disputó la gran final de esta competencia, en la que España y Argentina luchaban por quedarse con la Copa del Mundo.

En lo que fue un partido de alto impacto, la Selección de España logró una importante victoria y se impuso por 1-0 ante la Selección de Argentina, logrando el título.

Dentro de lo que fue este compromiso, aparte de definirse al campeón, también se definió al máximo goleador de este torneo y que se lleva la Bota de Oro tras su partipación en este Mundial.

Tras lo que fue una reñida lucha en lo que era la lucha del máximo goleador de esta competencia, el premio al máximo goleador se lo quedó el delantero francés Kylian Mbappé.

Mbappé es el máximo goleador | Foto: Getty Images

El crack del Real Madrid se quedó con este trofeo tras anotar 10 goles y superar por dos goles a Lionel Messi quien se quedó con ocho anotaciones,

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De esta forma, Mbappé se quedó con el trono de máximo goleador del torneo en esta edición y en la historia de esta competencia, en la que también superó a Lionel Messi.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE GOLEADORES EN EL MUNDIAL 2026