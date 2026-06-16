Bolavip simuló con las IA's de Gemini y Chat GPT cómo le irá a la Albiceleste en su grupo. El pronóstico es bastante alentador.

La Selección Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022. En la previa del debut ante Argelia, distintos análisis proyectan un recorrido favorable para la Albiceleste en el Grupo J, aunque con matices respecto a la dificultad de cada partido.

Argentina vs Argelia: La IA favorece al campeón del mundo

El estreno aparece como un duelo clave, marcado por la tensión propia de los debuts mundialistas. Desde Chat GPT la predicción fue la siguiente.

“Debut siempre incómodo, pero Argentina llega con jerarquía y rodaje. Argelia es un rival dinámico, pero inferior en nombres y experiencia. Predicción: triunfo de Argentina (2-0). La lógica indica un arranque sólido, sin brillar demasiado pero sin sobresaltos.”

Por su parte, el análisis de Gemini coincide en el resultado, aunque advierte un desarrollo más trabajado:

“Los debuts mundialistas siempre vienen acompañados de una carga extra de nerviosismo y fricción. Argelia intentará plantear un bloque bajo ordenado y transiciones rápidas para explotar los espacios. Sin embargo, la paciencia en la circulación y la lucidez del mediocampo argentino deberían imponerse en el complemento. El pronóstico es una victoria trabajada para Argentina.”

Argentina vs Austria: ¿El partido más exigente?

El segundo partido del grupo asoma como el más exigente. Chat GPT anticipa un partido más que ajustado.

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“Probablemente el duelo más parejo del grupo. Austria puede incomodar con orden táctico y físico europeo, pero la diferencia técnica debería inclinar la balanza. Predicción: triunfo ajustado de Argentina (2-1). Partido más trabajado, donde puede aparecer alguna figura para destrabarlo.”

La IA pone sus fichas en Julián Álvarez (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Gemini refuerza esa idea, incluso dejando abierta la posibilidad de un empate:

“Este se perfila como el compromiso más complejo y desgastante de la primera fase. La presión austríaca incomodará la salida limpia albiceleste en los primeros pasajes. La clave estará en la capacidad de Lionel Messi y los desmarques de Julián Álvarez para castigar a la espalda de la defensa europea. El pronóstico apunta a un triunfo por la mínima para Argentina o un empate muy disputado.”

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Jordania vs Argentina: Pan comido según la IA

En el cierre del grupo, ambos análisis coinciden en una clara superioridad argentina. Nuestra predicción señala:

“En el cierre, Argentina debería imponer condiciones sin demasiados problemas ante el rival más débil del grupo. Predicción: triunfo claro de Argentina (3-0). Ideal para cerrar con confianza y, quizás, rotar pensando en lo que viene.”

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Gemini va en la misma línea:

“Para la última jornada, la Albiceleste saldrá decidida a sellar el liderazgo del grupo. Incluso si se opta por variantes, la diferencia de plantel marcará el rumbo del encuentro. El pronóstico es una victoria cómoda de Argentina.”

¿Cómo terminará el grupo de Argentina en el Mundial según la IA?

En cuanto al desenlace del grupo, ambos análisis coinciden en el liderazgo del vigente campeón del mundo. La proyección de Chat GPT marca un pleno de puntos, mientras que Gemini plantea un margen más amplio:

“Argentina: se quedará con el 1° lugar (sumando entre 7 y 9 puntos), clasificando con autoridad.”

Así, en la antesala del debut, el consenso de estas dos inteligencias artificiales es claro: la Argentina campeona del mundo aparece como favorita para avanzar como líder del grupo, aunque con un camino que podría exigir más de lo esperado, especialmente en el duelo ante Austria.

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DATOS CLAVE

La Selección Argentina debutará ante Argelia en el Grupo J del Mundial 2026.

La Inteligencia Artificial pronosticó un triunfo de Argentina 2-0 en su primer partido.

El partido ante Austria se perfila como el compromiso más complejo del grupo.