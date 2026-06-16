La noticia que remece a Cristiano Ronaldo y a todo Portugal a horas de su debut en el Mundial 2026

La Selección de Portugal recibe una dura noticia a horas de su debut en el Mundial

La Selección de Portugal está pronta a tener su anhelado estreno en este Mundial 2026, en donde Cristiano Ronaldo y compañía se verán las caras ante la República Democrática del Congo en el grupo K.

A horas de lo que será este compromiso, la escuadra europea recibió una importante noticia que impactó a todos previo a su inicio en esta cita mundialista y que tiene como gran protagonista a su entrenador,

El estratega español, Roberto Martínez habría tomado una importante decisión para su carrera, en la que finalizada su participación con Portugal en el Mundial, dejará de ser el DT de los ‘Lusos’.

Esta información fue confirmada durante esta jornada por el periodista Ben Jacobs en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Martínez no renovará con Portugal y abrirá las puertas a un nuevo desafío.

Martínez no seguiría en Portugal | Foto: Getty Images

“Roberto Martínez dejará Portugal después de este Mundial independientemente de cómo rinda el equipo. Martínez ya ha decidido no renovar su contrato, que expira tras el torneo. Está abierto a un regreso a la Premier League, pero tampoco ha descartado tomar otro puesto internacional”, indicó el comunicador.

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Sin duda que esta noticia ha dado que hablar en Portugal, en la que a horas de su estreno en el Mundial, conoce esta impactante noticia para el futuro de la selección.

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