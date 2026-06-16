Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Mundial 2026

La noticia que remece a Cristiano Ronaldo y a todo Portugal a horas de su debut en el Mundial 2026

La Selección de Portugal recibe una dura noticia a horas de su debut en el Mundial

Cristiano Ronaldo y Portugal conocen una dura noticia a horas de su debut
© Getty ImagesCristiano Ronaldo y Portugal conocen una dura noticia a horas de su debut

La Selección de Portugal está pronta a tener su anhelado estreno en este Mundial 2026, en donde Cristiano Ronaldo y compañía se verán las caras ante la República Democrática del Congo en el grupo K.

A horas de lo que será este compromiso, la escuadra europea recibió una importante noticia que impactó a todos previo a su inicio en esta cita mundialista y que tiene como gran protagonista a su entrenador,

El estratega español, Roberto Martínez habría tomado una importante decisión para su carrera, en la que finalizada su participación con Portugal en el Mundial, dejará de ser el DT de los ‘Lusos’.

Esta información fue confirmada durante esta jornada por el periodista Ben Jacobs en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Martínez no renovará con Portugal y abrirá las puertas a un nuevo desafío.

Martínez no seguiría en Portugal | Foto: Getty Images

Martínez no seguiría en Portugal | Foto: Getty Images

Roberto Martínez dejará Portugal después de este Mundial independientemente de cómo rinda el equipo. Martínez ya ha decidido no renovar su contrato, que expira tras el torneo. Está abierto a un regreso a la Premier League, pero tampoco ha descartado tomar otro puesto internacional”, indicó el comunicador.

Sin duda que esta noticia ha dado que hablar en Portugal, en la que a horas de su estreno en el Mundial, conoce esta impactante noticia para el futuro de la selección.

Ver también

“Por Cristiano Ronaldo”: figura de la Selección Chilena quiere a Portugal como campeón del Mundial 2026

En Síntesis

  • Portugal debutará contra la República Democrática del Congo en el Grupo K del Mundial.
  • El entrenador Roberto Martínez dejará la Selección de Portugal tras finalizar el Mundial.
  • El periodista Ben Jacobs informó que Martínez decidió no renovar su contrato actual.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones