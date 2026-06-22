¿Por qué no juega Julián Álvarez en el partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026?

El delantero Julián Álvarez no dirá presente en el duelo entre la Selección de Argentina ante Austria.

La Selección de Argentina tiene hoy su segundo encuentro dentro de lo que es el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Lionel Scaloni se enfrentará ante Austria por la segunda fecha del Grupo J

Para este encuentro, el estratego de la selección sudamericana sorprendió con su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde la partida.

Se trata del delantero Julián Álvarez, la gran figura del Atlético de Madrid no será considerado por Scaloni desde el primer minuto, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de sus suplencia?: Scaloni opta nuevamente por la dupla en el ataque entre Lautaro Martínez y Lionel Messi, quienes iniciaron también en el debut ante Argelia.

Álvarez no será titular en Argentina | Foto: Getty Images

De esta forma, Álvarez esperará por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su país a sumar otra victoria, la que le permita la clasificación a la próxima ronda.

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