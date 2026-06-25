La familia de Sebastián Beccacece desata la locura tras la clasificación de Ecuador en el Mundial 2026: el canto que viralizaron

El registro del cántico de los cercanos del DT argentino no pasó desapercibido entre los hinchas ecuatorianos.

Ecuador vive un momento de máxima alegría en el Mundial 2026, luego de conseguir una clasificación histórica a los dieciseisavos de final tras su triunfo por 2 a 1 ante Alemania, resultado que desató la celebración de todo el entorno de La Tri.

El ambiente en el estadio Nueva York–Nueva Jersey y sus alrededores fue completamente de fiesta, con jugadores, cuerpo técnico e hinchas protagonizando escenas de emoción tras sellar el paso a la siguiente fase de la máxima cita planetaria.

En medio de ese contexto, una de las postales más comentadas no llegó desde el campo de juego, sino desde el interior del estadio, donde la familia del entrenador argentino Sebastián Beccacece fue protagonista de una celebración que no pasó desapercibida.

La familia de Beccacece también fue protagonista de los festejos

Los cercanos al ex estratega de Defensa y Justicia y Universidad de Chile fueron captados cantando con entusiasmo un ya popular cántico, adaptación de la melodía “Te quiero tanto” del cantautor argentino Sergio Denis.

“Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Beccacece, todos la vuelta vamos a dar”, se escuchaba por los pasillos del estadio.

Beccacece y los jugadores de la Tri le dieron una alegría al pueblo ecuatoriano | FOTO: Mattia Ozbot/Getty Images

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Lo cierto es que se trata de una jornada que quedará marcada no solo por la clasificación en lo deportivo, sino también por las imágenes virales que dejó el festejo tricolor en el Mundial 2026.

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