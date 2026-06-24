¿Por qué está en serio riesgo de suspenderse el partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026?

Esta tarde Brasil define su suerte en el Grupo C del Mundial 2026, pero el compromiso ante Escocia podría no disputarse.

Este miércoles se define el Grupo C del Mundial de Norteamérica 2026, donde Brasil todavía no tiene asegurado su paso y debe enfrentar esta tarde en Miami a Escocia, selección que buscará dar el batacazo e instalarse en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti empató ante Marruecos en el inicio de la travesía mundialista y, en la Fecha 2, venció a Haití sin mayores problemas por un cómodo y tranquilo 3-0.

La suerte está del lado de Brasil y le basta un empate para meterse en la siguiente ronda esta tarde, eso si es que el juego se disputa sin interrupciones y cómo está pactado por la FIFA: arranca a las 6 de la tarde.

Alarma de tormenta en Miami. | Foto: Getty Images

¿Qué pasa? La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) anticipa que esta tarde pude haber tormentas eléctricas en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, situación que podría demorar e incluso posponer el encuentro.

La NOAA anticipa que entre 2 de la tarde y 9 de la noche (el partido es a las 6) hay sobre un 30% de probabilidades de actividad eléctrica, por lo que habrá que estar muy atento a posibles modificaciones al horario del encuentro.

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Cabe recordar que el partido entre Francia e Irak estuvo demorado por más de una hora por tormentas eléctricas en Filadelfia y en caso de presentarse esta tarde en Florida, se espera un panorama similar.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

En síntesis

El DT Carlo Ancelotti dirige a Brasil, que hoy busca clasificar ante Escocia en Miami.

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Se pronostican tormentas eléctricas con más de 30% de probabilidad en el Hard Rock Stadium.