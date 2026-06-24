Sanción de 4 fechas a Javier Correa: Así votó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP

El delantero de Colo Colo fue castigado con 4 partidos tras sus dichos sobe Nicolás Gamboa y se conoció cómo votó la Primera Sala.

El día de ayer se conoció la sanción que recibió Javier Correa por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, quien castigó al delantero de Colo Colo con 4 partidos tras sus dichos sobre el árbitro Nicolás Gamboa.

La Primera Sala, compuesta por su presidente Exequiel Segall, el secretario Simón Marín y los miembros Jorge Isbej, Alejandro Musa, Carlos Aravena, Santiago Hurtado y Franco Acchiardo le hicieron caer todo el peso del reglamento al cordobés.

En un principio, Javier Correa volvería para el Superclásico ante la U. | Foto: Photosport

En Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, fue el periodista Cristián Caamaño quien reveló cómo se dio la votación para castigar a Correa: “5 de 7 votaron por 4 partidos, uno votó por darle 3 y uno votó por mantenerlo sin castigo”, informó.

Con el castigo impuesto a Javier Correa, en un principio el delantero se perdería los duelos de Colo Colo ante Deportes Limache, Everton de Viña del Mar, Unión La Calera y O’Higgins, pudiendo llegar al Superclásico que se disputar en la Fecha 20.

Eso sí, lo más probable es que como la sanción es superior a tres partidos, Javier Correa apele a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP donde le pueden reducir su castigo, dejarlo en 0 o bien aumentar la cantidad de encuentros donde no pueda decir presente.

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En síntesis

El Tribunal de Disciplina sancionó a Javier Correa con 4 partidos de suspensión.

La votación de los miembros del tribunal tuvo un resultado de 5 contra 7.

El delantero de Colo Colo se perdería los partidos ante cuatro clubes chilenos.