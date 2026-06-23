El margen de error se redujo a cero y el ambiente en el búnker de la mitad del mundo es de una tensión dramática.

El panorama para Sebastián Beccace es crítico. Tras las jornadas de domingo y lunes, el combinado sudamericano recibió un durísimo balde de agua fría al actualizarse los rendimientos de las otras zonas.

La Selección de Ecuador amanece en el 9no puesto de los mejores terceros, quedando totalmente fuera de la zona de clasificación, ya que República Checa se está quedando con el último lugar de la clasificación por esta vía.

Para fortuna de Beccacece y sus dirigidos, Jordania y Senegal no sumaron puntos en sus respectivos cruces; caso contrario, la ‘Tri’ hubiera caído aún más al fondo en la tabla de terceros. Sin embargo, el amargo empate ante Curazao tiene al plantel contra las cuerdas, obligándolos a mirar los números de otros grupos con el corazón en la mano.

Ecuador necesita vencer a Alemania para avanzar a 16°.

La última vida ante Alemania: Sumar o morir

El calendario no da tregua y pone en el camino el obstáculo más alto posible. La Selección de Ecuador se juega su última vida en el Mundial 2026 contra Alemania este jueves 25 de junio a las 16:00 horas. El desafío asoma colosal en el papel, pero no hay dobles lecturas posibles para el vestuario comandado por Enner Valencia.

Con el panorama actual, la Selección de Ecuador ahora necesita sumar puntos de forma urgente contra los europeos para aspirar a que otros resultados le favorezcan en su intento de clasificación como mejor tercero [cite: ]. Un triunfo los catapultaría a la siguiente ronda, mientras que un empate los dejaría rezando por un milagro de proporciones bíblicas en el cierre de la fase liguera planetaria.

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La Tabla de los terceros lugares