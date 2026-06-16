Por qué no juegan Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Argentina afrontará su debut mundialista con varias novedades en un once que intentará comenzar con una victoria la defensa de la corona.

Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará este martes a Argelia con la responsabilidad de iniciar con el pie derecho en el Mundial 2026 y la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene gran parte de la base que levantó la Copa del Mundo hace cuatro años. Sin embargo, el entrenador argentino también ha demostrado a lo largo de su ciclo que no duda en realizar modificaciones cuando considera que el contexto del partido así lo requiere.

Por eso, la formación confirmada para enfrentar a los Zorros del Desierto llamó especialmente la atención de los hinchas trasandinos.

Argentina va por el triunfo con varias modificaciones

La ausencia más llamativa es la de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. La decisión tiene que ver con que “La Araña” recién se recupera de una lesión en el tobillo y aún no ha tenido suficientes prácticas como para ser de la partida.

En defensa, Nicolás Otamendi le dejó su lugar a Lisandro Martínez. El zaguero ofrece una salida más limpia desde el fondo y una mayor velocidad para corregir en espacios amplios, características que el cuerpo técnico consideró importantes para este compromiso.

La baja de Julián Álvarez es la principal novedad | FOTO: Marcos Brindicci/Getty Images)

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Por la banda izquierda, Facundo Medina será el titular. Nicolás Tagliafico no está disponible para este partido porque sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Honduras y la idea es que reaparezca en el segundo encuentro de la fase de grupos.

Finalmente, Leandro Paredes tampoco estará desde el arranque debido a la apuesta de Scaloni por un mediocampo más dinámico con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

¿Dónde y cómo ver a Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026?

Argentina: 22:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública

22:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 03:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

03:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (CT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock