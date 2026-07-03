Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 3 de julio y cómo ver en Chile

Este viernes 3 de julio se juegan los últimos duelos de los dieciseisavos de final y salta Argentina y Colombia a la cancha.

Este viernes 3 de julio termina la fase de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde seis países saltarán a la cancha buscando su paso a la siguiente ronda y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Los primeros en disputar un partido esta jornada serán Australia y Egipto, quienes se verán las caras a partir de las 2 de la tarde en la cita mundialista donde el ganador tendrá que enfrentar, potencialmente, a los vigentes campeones del mundo.

Colombia se quiere meter a octavos del Mundial. | Foto: Getty Images

Es precisamente Argentina quiénes disputarán en Miami su llave de dieciseisavos de final ante la inexperta Cabo Verde, quienes no quieren ser la cenicienta del torneo y buscarán dar un batacazo mundial a partir de las 6 de la tarde de Chile continental.

La jornada se cierra con Colombia y Ghana, quienes desde las 9:30 de la noche de Chile continental buscarán avanzar a los octavos de final para medirse con Suiza, equipo que ayer derrotó a Argelia en Vancouver.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Publicidad

Los partidos de HOY viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto

· Chile: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

Argentina vs. Cabo Verde

· Chile: 18:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

Colombia vs. Ghana

· Chile: 21:30 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.