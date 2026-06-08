Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Mundial

Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026: Lista de convocados, camiseta y el fixture de la albiceleste

La albiceleste ya se encuentra en Estados Unidos donde buscará el bicampeonato y su cuarta estrella mundial.

Argentina buscará su cuarto Mundial en Estados Unidos.
© Getty ImagesArgentina buscará su cuarto Mundial en Estados Unidos.

Este jueves comienza el Mundial de Norteamérica 2026, donde los distintos países presentes en el norte del continente buscarán quedarse con el trofeo y ser, por 4 años, la selección que retenga el título más importante en este deporte.

Uno que llega con ilusiones es Lionel Scaloni y sus dirigidos en Argentina: la albiceleste buscará en Estados Unidos su cuarto título del mundo y el bicampeonato tras haber derrotado a Francia en la final de Qatar 2022.

Lautaro Martínez con una de las nuevas camisetas que utilizará Argentina en el Mundial. | Foto: Getty Images

Lautaro Martínez con una de las nuevas camisetas que utilizará Argentina en el Mundial. | Foto: Getty Images

La nómina albiceleste no presenta mayores sorpresas y destacan los históricos como Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y, cómo no, el mítico Lionel Messi.

El cuadro trasandino tendrá mañana su último amistoso frente a Islandia antes de la cita mundialista, la cual arranca el próximo martes 16 de junio ante Argelia con la ilusión de repetir el título obtenido hace 4 años.

Ver también

Predijo a los últimos cuatro campeones del mundo y acertó: EA Sports sorprende y lanza al candidato N°1 al título

¡LOS CONVOCADOS!

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensas: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Barerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.

El calendario de Argentina

Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 9:00 PM de Chile continental.

Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a las 13:00 PM de Chile continental.

Argentina vs. Jordania: sábado 27 de junio a las 10:00 PM de Chile continental.

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones