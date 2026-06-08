Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026: Lista de convocados, camiseta y el fixture de la albiceleste

La albiceleste ya se encuentra en Estados Unidos donde buscará el bicampeonato y su cuarta estrella mundial.

Este jueves comienza el Mundial de Norteamérica 2026, donde los distintos países presentes en el norte del continente buscarán quedarse con el trofeo y ser, por 4 años, la selección que retenga el título más importante en este deporte.

Uno que llega con ilusiones es Lionel Scaloni y sus dirigidos en Argentina: la albiceleste buscará en Estados Unidos su cuarto título del mundo y el bicampeonato tras haber derrotado a Francia en la final de Qatar 2022.

Lautaro Martínez con una de las nuevas camisetas que utilizará Argentina en el Mundial. | Foto: Getty Images

La nómina albiceleste no presenta mayores sorpresas y destacan los históricos como Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y, cómo no, el mítico Lionel Messi.

El cuadro trasandino tendrá mañana su último amistoso frente a Islandia antes de la cita mundialista, la cual arranca el próximo martes 16 de junio ante Argelia con la ilusión de repetir el título obtenido hace 4 años.

¡LOS CONVOCADOS!

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensas: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Barerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

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Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.

El calendario de Argentina

Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 9:00 PM de Chile continental.

Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a las 13:00 PM de Chile continental.

Argentina vs. Jordania: sábado 27 de junio a las 10:00 PM de Chile continental.