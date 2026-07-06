El estratega de la Verdeamarela asumió la frustración que dejó el marcador adverso frente a Noruega, pero descartó dar un paso al costado.

La sorpresiva caída de la Selección de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo ante la Noruega de Erling Haaland sacudió al mundo entero y abrió de forma inmediata una ola de interrogantes sobre la conducción del equipo.

Sin embargo, lejos de esquivar la responsabilidad, el director técnico Carlo Ancelotti fue contundente en la rueda de prensa y confirmó que continuará liderando el proyecto brasileño, descartando cualquier posibilidad de presentar su renuncia.

El experimentado seleccionador italiano no ocultó el dolor por el desarrollo de la campaña, pero se enfocó en darle continuidad a los objetivos trazados.

“Yo puedo decir lo que vamos a hacer nosotros, que es seguir trabajando para esta selección, intentando mejorar, intentando buscar nuevas ideas. Es lo mismo que hemos hecho este año. No es el fin esta derrota, es el principio de un nuevo ciclo”, afirmó sin mayor retórica.

Carlo Ancelotti afirmó que Brasil fue más que Noruega.

Autocrítica y defensa de la plantilla en el MetLife

A la hora de desmenuzar el rendimiento de la escuadra a lo largo del certamen, Ancelotti reconoció que las expectativas eran muy distintas, pero valoró la propuesta futbolística exhibida ante el cuadro europeo. “Hemos tenido muchas oportunidades. Los cambios eran para meter más frescura y más profundidad para ganar el partido. Brasil, con esta plantilla, podía competir hasta el final de la Copa del Mundo”, argumentó el DT.

Publicidad

Asimismo, el entrenador realizó un balance sincero sobre el desempeño general del equipo, asumiendo que no lograron el brillo esperado en la competición: “Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque el equipo de ahora no hizo un Mundial espectacular, ni un buen Mundial. También pienso que en el partido de hoy merecía ganar”.

Con la calma que le otorgan sus años de trayectoria, Ancelotti apuntó a la resiliencia del grupo. “El fútbol es así, a veces tienes que manejar la tristeza de una derrota. Estoy bastante acostumbrado a eso. Vamos a manejar esta derrota con un impulso en el trabajo”.

Finalmente, el italiano destacó la cohesión lograda en la interna. “Es una experiencia, por mi parte, triste por el resultado, pero una experiencia bonita. Hemos creado un buen grupo, agradecer a los jugadores”. Con esto, la mesa queda servida para la reestructuración de la Canarinha con miras al futuro.