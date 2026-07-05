¿Va por Chilevisión? México vs. Inglaterra: cuándo, a qué hora y dónde ver el Mundial 2026

El combinado anfitrión intentará mantener su rendimiento de lujo en la cita planetaria. Tendrá que eliminar a un candidato al título.

La Copa Mundial 2026 tiene un partido que puede marcar historia: México recibirá a Inglaterra en los octavos de final de la competencia internacional. Un compromiso que promete sacar chispas.

Es que el combinado norteamericano es uno de los tres anfitriones de la cita planetaria y sigue invicto. Sorpresivamente, se quedó con el primer puesto del grupo A y eliminó a Ecuador en la ronda de 32 equipos.

Por su parte, el elenco europeo debe confirmar su chapa de candidato. No por nada alcanzó la cima del grupo L, aunque tuvo dudas para dejar en el camino a República Democrática del Congo.

Cabe consignar que la selección que logre quedarse con los boletos rumbo a los cuartos de final, ya tiene rival definido para la próxima fase: será Noruega tras eliminar a Brasil.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

La Copa Mundial 2026 sigue en marcha: México recibe a Inglaterra. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega México vs. Inglaterra en la Copa Mundial 2026?

Dicho encuentro, por los octavos de final del certamen, está programado para este domingo 5 de julio desde las 20:00 horas de Chile. Será disputado en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

¿Quién transmite GRATIS?

El duelo entre México e Inglaterra podrá ser sintonizado a costo cero a través de la señal abierta de Chilevisión. A su vez, será emitido por su página web.

México vs. Inglaterra: dónde ver

El partido de la Copa Mundial 2026 también podrá ser visto mediante las siguientes plataformas de pago: DSports, DGO, Disney + Premium, Amazon Prime Video, Paramount + y DAZN.