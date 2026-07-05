Si Brasil le gana a Noruega: ¿contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026?

La Copa Mundial 2026 tiene una definición de infarto: Brasil juega contra Noruega por el acceso a los cuartos de final de la cita internacional. El ganador ya sabe a quién enfrentará en la siguiente ronda.
El combinado sudamericano quiere confirmar su rol de candidato tras concluir la fase de grupos en el primer lugar (grupo C) y luego de haber eliminado a Japón en dieciseisavos de final.
Por su parte, Noruega intentará sorprender de la mano de Erling Haaland. La escuadra europea, que fue segunda en el grupo I, avanzó a octavos de final tras dejar en el camino a Costa de Marfil.
¿Contra quién jugará el vencedor de esta llave? Ello ya está determinado por el sistema de la competencia FIFA: el rival será México o Inglaterra. Los cuartos de final prometen duelos de miedo.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Brasil y Noruega: solo uno clasificará a cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Si Brasil vence a Noruega: ¿contra quién juega en la Copa Mundial 2026?
En caso de imponerse sobre los nórdicos, el Scratch jugará contra México o Inglaterra en los cuartos de final.
Las palabras del Emiliano ‘Dibu’ Martínez sobre Vozinha que generan todo tipo de reacciones
¿Cuándo juega México vs. Inglaterra?
Tal encuentro está pactado para este domingo 5 de julio. Se disputará desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.
¿Cuándo se realizará el cruce por los cuartos de final?
Brasil o Noruega se medirán contra México o Inglaterra el sábado 11 de julio. Está programado para las 17:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami.