Si Brasil le gana a Noruega: ¿contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026?

En caso de vencer al combinado europeo, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se medirá contra México o Inglaterra.

La Copa Mundial 2026 tiene una definición de infarto: Brasil juega contra Noruega por el acceso a los cuartos de final de la cita internacional. El ganador ya sabe a quién enfrentará en la siguiente ronda.

El combinado sudamericano quiere confirmar su rol de candidato tras concluir la fase de grupos en el primer lugar (grupo C) y luego de haber eliminado a Japón en dieciseisavos de final.

Por su parte, Noruega intentará sorprender de la mano de Erling Haaland. La escuadra europea, que fue segunda en el grupo I, avanzó a octavos de final tras dejar en el camino a Costa de Marfil.

¿Contra quién jugará el vencedor de esta llave? Ello ya está determinado por el sistema de la competencia FIFA: el rival será México o Inglaterra. Los cuartos de final prometen duelos de miedo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Brasil y Noruega: solo uno clasificará a cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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Si Brasil vence a Noruega: ¿contra quién juega en la Copa Mundial 2026?

En caso de imponerse sobre los nórdicos, el Scratch jugará contra México o Inglaterra en los cuartos de final.

¿Cuándo juega México vs. Inglaterra?

Tal encuentro está pactado para este domingo 5 de julio. Se disputará desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

¿Cuándo se realizará el cruce por los cuartos de final?

Brasil o Noruega se medirán contra México o Inglaterra el sábado 11 de julio. Está programado para las 17:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami.