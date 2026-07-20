¡Casi un millón de visualizaciones! La celebración de Richarlison al gol de España ante Argentina

El delantero brasileño celebró efusivamente el gol de Ferran Torres que le dio la Copa del Mundo a España sobre Argentina.

La final del Mundial de Norteamérica 2026 entre Argentina y España el día de ayer captó la atención de todo el mundo, donde de distintas latitudes estuvieron atentos al devenir de uno de los partidos más vistos de la historia.

Lamentablemente para los trasandinos, fue España el equipo que se terminó quedando con el preciado torneo después de dominar de principio a fin a la albiceleste y vencerlos con un solitario gol de Ferran Torres en el segundo tiempo extra.

Uno que estuvo muy atento al partido fue nada más ni nada menos que Richarlison, delantero brasileño quien fue blanco de las burlas por parte de los argentinos en la final de la Copa América 2021 y también en otros partidos.

😳🇧🇷🇦🇷 RICHARLISON FESTEJANDO EL GOL DE ESPAÑA CONTRA ARGENTINA. pic.twitter.com/Tyrx5OvTDB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Richarlison, como muchas personas en distintas esquinas del mundo, estuvo atento al partido y no sólo eso: celebró de manera descontrolada el gol de Ferran Torres que impidió que Argentina se acercara a un título de los brasileños.

Lo cierto es que más allá de las celebraciones, Argentina nunca se presentó a la cancha para disputar la final del Mundial de Norteamérica 2026 y fue España quien se llevó el título con absoluta justicia ante los ojos del mundo en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

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En síntesis

España venció a Argentina con un gol de Ferran Torres en la final mundialista.

El delantero brasileño Richarlison celebró la anotación española que definió el torneo.

El partido definitorio se disputó en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.