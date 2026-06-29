Alineaciones confirmadas para Brasil vs. Japón: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Todo confirmado para loq ue será el duelo entre Brasil y Japón en el Mundial 2026.

Hoy comienza una nueva jornada en el Mundial 2026, en la que se disputarán tres duelos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en el que los primeros países en saltar a la cancha este lunes serán Brasil y Japón.

Ambos equipos sin duda que protagonizarán uno de los duelos más atractivos dentro de esta ronda de eliminiación directa, en donde hay mucha expectación por este compromiso.

‘La Canarinha’ llega a este compromiso invicto tras haberse quedado con el primer puesto de la tabla en el Grupo C con 7 puntos, zona que compartió con Marruecos, Escocia y Haití.

Por otra parte, Japón también llega con el ánimo arriba tras arribar invicto a esta fase final con cinco unidades en el Grupo F, el que compartió con Países Bajos, Suecia y Túnez.

Hoy, ambos países medirán fuerzas y darán todo para clasificar a los octavos de final, en donde el equipo que avance a la próxima ronda, se enfrentará ante Costa de Marfil o Noruega.

Brasil quiere avanzar a la próxima fase | Foto: Getty Images

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Alineación de Brasil

Así saldrá al campo de juego Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.

Alineación de Japón

La Selección de Japón saltará al campo de juego con: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu y Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Junya Ito, Keito Nakamura; Daizen Maeda y Ayase Ueda.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Japón quiere dar la gran sorpresa | Foto: Getty Images

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Brasil llega a esta fase final tras haber logrado lo siguientes resultados: 1-1 ante Marruecos, 3-0 ante Haití y 3-0 ante Escocia, llegando a los 7 goles anotados y uno recibido en tres compromisos.

Por otra parte, Japón llega a esta ronda con estos resultados: 2-2 ante Países Bajos, 4-0 ante Túnez y 1-1 ante Suecia, anotando 7 goles a su favor y recibiendo 3 tantos.

Datos Claves

Vinicius espera seguir con su gran rendimiento en Brasil y aspira a ser el máximo goleador del Mundial.

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Japón sufrirá con la baja de una de sus grandes figuras, Takefusa Kubo, quien estará en el banco.

Brasil y Japón se vieron las caras por última vez el 14 de octubre del 2025, en donde los asiáticos se impusieron por 3-2 a ‘La Canarinha’.