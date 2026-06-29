¿Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde vs. Japón en los 16°vos de final en el Mundial 2026?

En Brasil esperan poder hacerse respetar en este partido y lograr clasificar a la próxima ronda.

En estos momentos se esta disputando el segundo encuentro dentro de los dieciséisavos de final del Mundial 2026, en donde Brasil se está enfrentando ante Japón en Houston.

Una intensa primera mitad es la que se ha vivido en este partido, en donde la Selección de Japón está dando la gran sorpresa y está venciendo por 1-0 al ‘Scratch’ con el solitario tanto de Kaishu Sano.

Con este panorama, todo se complica para la Selección de Brasil que es comandada por Carlo Ancelotti y a continuación te dejamos que sucedería con el equipo dependiendo su resultado.

¿Qué pasa si Brasil empata contra Japón en los 16avos del Mundial 2026?

Si Brasil y Japón empatan en los 90 minutos, el partido se irá a tiempo extra y en caso de mantenerse la igualdad en esos 30 minutos, el clasificado se definirá en una tanda de penales.

Brasil busca clasificar a la próxima ronda | Foto: Getty Images

¿Qué pasa si Brasil gana contra Japón en los 16avos del Mundial 2026?

En caso de lograr el triunfo mediante cualquier definición, Brasil lograría avanzar a los octavos de final y esperaría su rival para la siguiente fase, que saldría del ganador entre Noruega y Costa de Marfil.

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¿Qué pasa si Brasil pierde contra Japón en el Mundial 2026?

Si Brasil pierde contra Japón en el Mundial 2026, la selección de Carlo Ancelotti quedaría eliminada de la Copa del Mundo, siendo uno de los fracasos más grandes en esta competencia