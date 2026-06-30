El "Scratch" pierde a una de sus piezas clave en el mediocampo y genera un verdadero dolor de cabeza para el DT.

La Selección de Brasil vive horas de preocupación en el Mundial 2026. Luego de avanzar con sufrimiento ante Japón, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti recibió una noticia que golpea de lleno su planificación: la lesión de Lucas Paquetá, uno de los titulares indiscutidos en el mediocampo.

El volante encendió las alarmas tras salir con molestias durante el partido ante los asiáticos, y los exámenes médicos confirmaron el peor escenario.

Según los reportes de la prensa local, Paquetá sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, una dolencia que lo mantendría fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, dejándolo prácticamente descartado para lo que resta del torneo.

Un problema serio para Ancelotti

La baja de Paquetá representa un duro golpe para Brasil, no solo por su calidad individual, sino por su rol clave en el funcionamiento del equipo.

El mediocampista venía siendo una pieza fundamental en la generación de juego y equilibrio táctico, por lo que su ausencia obliga a replantear el esquema en plena fase decisiva, además, cuando el “Scratch” tendrá como siguiente rival a la peligrosa Noruega de Erling Haaland.

Lucas Paquetá se perdería lo que resta de la copa del mundo (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

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Esta situación se suma a otros inconvenientes físicos que arrastra el plantel. Raphinha ya está fuera, mientras que Neymar Jr. no se encuentra en plenitud, y previamente el lateral Wesley también había sido baja antes del inicio del torneo. Un escenario que deja al técnico italiano con menos margen de maniobra en un momento crítico.

La mínima esperanza de Brasil en el Mundial 2026

Pese al duro diagnóstico, en Brasil aún se aferran a una pequeña ilusión. Tanto el jugador como su club, Flamengo, ya fueron informados de la gravedad de la lesión, pero se tomó la decisión de no desconvocarlo del plantel.

La idea es que Paquetá continúe con un tratamiento intensivo junto al cuerpo médico, apostando a una recuperación acelerada que le permita llegar, en el mejor de los casos, a una eventual final del Mundial, programada para el 19 de julio.

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Desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmaron el parte médico señalando que el jugador “presenta una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo”, ratificando así la complejidad del panorama.

Por ahora, Brasil sigue en carrera, pero con una preocupación que va en aumento en una fase crucial de la cita planetaria.