Brasil clasifica a los octavos de final del Mundial 2026: este será su rival tras vencer a Japón

Brasil avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y espera por su rival para la próxima fase.

Hace unos instantes se puso punto final a lo que era el segundo encuentro dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en donde la Selección de Brasil se enfrentaba a Japón en Houston

En lo que fue un partido intenso, el equipo que es dirigido por Carlo Ancelotti consiguió un agónico triunfo y logró avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer por 2-1 a Japón.

Con este resultado, la Selección de Brasil logró su boleto a lo que son los octavos de final de la Copa del Mundo, en la que esperar por su próximo rival en dicha fase.

¿Su próximo rival? saldrá del vencedor del partido entre Costa de Marfil y Noruega, el que se disputará el martes 30 de junio a partir de las 13:00 horas en Arlington.

Brasil espera por su rival | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de Brasil en los octavos de final del Mundial?

El rival de la Selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 saldrá entre el ganador de Costa de Marfil y Noruega.

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¿Cuándo disputará su partido por los octavos de final del Mundial?

El duelo entre Brasil y el ganador entre Costa de Marfil y Noruega se disputará el domingo 5 de julio a partir de las 16:00 horas en el MetLife Stadium.