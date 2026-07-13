Chilevisión define su cartelera para las semifinales del Mundial 2026: ¿Qué partido va por TV abierta?

El canal chileno define qué partidos de las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 irán por TV abierta.

Este martes 14 de julio a las 15:00 de la tarde de Chile continental comienzan las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, las cuales darán el ‘vamos’ con el partido entre Francia y España en la ciudad de Arlington, Texas.

Un día después y a la misma hora, Argentina tendrá que enfrentar a Inglaterra en la ciudad de Atlanta. Este compromiso no sólo representa el pase a una final para los trasandinos, sino que tiene también una carga política histórica.

La buena noticia para los fanáticos del fútbol en Chile es que Chilevisión ‘se puso la 10’ y transmitirá de manera íntegra ambos compromisos por TV abierta y con una previa para cubrir todos los pormenores.

Inglaterra quiere volver a una final tras 60 años. | Foto: Getty Images

Adicionalmente al canal nacional, D Sports llevará ambos encuentros absolutamente EN VIVO. DGO y Paramount+ y las plataformas ONLINE de CHV, también transmitirán las llaves de semifinales.

Así las cosas, está todo listo para disfrutar las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 donde los grandes candidatos para encontrarse en la final son los mismos finalistas de la edición 2022: Francia y Argentina.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Francia y España juegan este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial.

Argentina contra Inglaterra disputarán la segunda semifinal este miércoles en la ciudad de Atlanta.

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