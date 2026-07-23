Boca Juniors y O'Higgins se enfrentan este jueves en el Estadio La Bomboner por la ida de los playoffs de Copa Sudamericana.

Boca Juniors y O’Higgins se enfrentarán este jueves por la ida por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, encuentro que marcará el debut oficial en la banca Xeneize del técnico Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena.

Antes de afrontar la serie ante los rancagüinos, el elenco de La Ribera quién será su rival de octavos de final en el certamen continental: ni más ni menos que la gran sorpresa de la fase de grupos, el Deportivo Recoleta de Paraguay.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – MAY 9: Leandro Paredes of Boca Juniors leaves the pitch after the Torneo Apertura Mercado Libre 2026 round of 16 match between Boca Juniors and Huracan at Estadio Alberto J. Armando on May 9, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images).

El elenco paraguayo fue la revelación de la fase de grupos tras terminar como líder del Grupo D con una campaña invicta. En seis encuentros, Deportivo Recoleta registró una victoria, cinco empates y ninguna derrota, con seis goles a favor y cinco en contra.

Ese rendimiento le permitió finalizar por encima de Santos y dejar eliminado a San Lorenzo de Almagro, en uno de los resultados más sorpresivos en la ronda de grupos.

¿Contra quién y cuándo jugaría Boca Juniors?

Si Boca consigue eliminar a O’Higgins en la llave de playoffs, se medirá con Deportivo Recoleta en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La serie comenzará en la semana del 12 de agosto con el partido de ida, mientras que la revancha se disputará durante la semana del 19 de agosto, con un lugar entre los ocho mejores del torneo continental en juego.