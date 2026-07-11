Cómo acceder a DGO, Disney+ y Paramount+ para ver EN VIVO a Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

En Bolavip Chile te explicamos el paso a paso para encontrar la transmisión de la de Argentina ante Suiza por estas tres plataformas.

La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha en el Mundial 2026 y millones de hinchas ya preparan todo para no perderse uno de los partidos más esperados de los cuartos de final.

La Albiceleste enfrentará a la Selección de Suiza por un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo, en un duelo donde el combinado dirigido por Lionel Scaloni buscará seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

Para quienes quieran seguir el encuentro por streaming, existen distintas alternativas disponibles, entre ellas DGO, Disney+ y Paramount+.

Lionel Messi buscan meterse en una nueva semifinal de la cita planetaria | FOTO: Elsa/Getty Images

¿Cómo ver Argentina vs. Suiza por DGO?

Los usuarios que tengan contratado el servicio de DGO podrán acceder al partido a través de la plataforma de streaming de DirecTV. Para ingresar, deben descargar la aplicación, iniciar sesión con su cuenta activa y buscar la señal correspondiente al Mundial 2026.

DGO permite ver los contenidos en dispositivos como celulares, tablets, computadores y Smart TV, dependiendo del plan contratado por cada usuario.

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¿Cómo acceder a Argentina vs. Suiza en Disney+?

El partido también estará disponible para los usuarios de Disney+ que cuenten con el plan habilitado para eventos deportivos en vivo. La plataforma ofrece una selección de encuentros del Mundial 2026 junto a la cobertura de ESPN.

Para verlo, los usuarios deben ingresar a la aplicación de Disney+, seleccionar la sección de deportes o eventos en vivo y buscar la transmisión de Argentina vs. Suiza.

¿Cómo ver Argentina vs. Suiza en Paramount+?

Paramount+ es otra de las alternativas para seguir el encuentro del Mundial 2026. Los suscriptores deberán ingresar a la aplicación o sitio web del servicio, iniciar sesión y buscar la programación deportiva disponible.