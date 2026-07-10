Duro golpe para Suiza: DT confirma la baja de una de sus figuras ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026

El entrenador confirmó la baja del futbolista que venía destacándose como una de las máximas figuras del seleccionado suizo.

La Selección de Argentina se prepara para un nuevo desafío en el Mundial 2026, donde enfrentará a la Selección de Suiza por los cuartos de final del certamen en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

La Albiceleste llega a esta instancia con la ilusión de seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022, mientras que el conjunto europeo aparece como un duro rival luego de eliminar a Colombia en una emocionante definición por penales.

Sin embargo, en la previa del esperado encuentro, el cuadro helvético recibió una noticia que complica sus planes de cara al duelo de este sábado 11 a las 21:00 horas de Chile.

Johan Manzambi no está disponible ante Argentina

El entrenador Murat Yakin confirmó en conferencia de prensa que no podrá contar con el delantero Johan Manzambi para enfrentar a la Albiceleste, pese a que el cuerpo técnico intentó recuperarlo hasta último momento.

“Johan Manzambi no puede jugar mañana, lamentablemente. Lo hemos intentado. Eso sería ponerlo en forma, pero él todavía no puede”, explicó el estratega suizo de ascendencia turca.

Johan Manzambi se pierde un crucial encuentro de Suiza | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

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Cabe recordar que el atacante tuvo que abandonar el entrenamiento previo al duelo de octavos de final ante Colombia debido a un hematoma en la rodilla, por lo que finalmente no estuvo disponible en la clasificación de los europeos.

La ausencia de Manzambi representa un duro golpe para Suiza, ya que el delantero es actualmente el máximo goleador del equipo en el Mundial 2026 con tres tantos, además de ser el líder en asistencias de la selección con dos pases gol.

¿Cómo y dónde ver por TV a Argentina vs. Suiza?

El encuentro será transmitido por Chilevisión y Chilevisión 4K en televisión abierta. También podrá verse por DSports (canales 610 y 1610) y DirecTV 4K.