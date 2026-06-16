Los cafetaleros debutan este miércoles en la cita planetaria y en Chile se podrá ver este encuentro completamente gratis.

Colombia vuelve a la Copa del Mundo y lo hace con un atractivo duelo ante Uzbekistán, en un partido que marcará el cierre de la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo regresa tras su ausencia en Qatar con una generación consolidada en Europa, ilusionando a sus hinchas con un estreno sólido en el certamen.

La selección cafetera llega liderada por referentes como James Rodríguez y Luis Díaz, quienes asoman como las principales cartas ofensivas para marcar diferencias. Uzbekistán, por su parte, disputa su primer partido mundialista, en un hito sin precedentes para el fútbol de su país.

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán?

El partido entre Uzbekistán y Colombia se juega este miércoles 17 de junio de 2026, a partir de las 22:00 horas de Chile.

Colombia tendrá su estreno en la copa del Mundo este miércoles 17 de junio.

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario emblemático ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

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¿Dónde ver EN VIVO por TV el partido de Colombia?

El compromiso contará con transmisión en vivo por televisión abierta y cable en Chile:

Chilevisión: señal abierta gratuita y también disponible en Chilevisión 4K.

DSports: disponible en cable a través de DIRECTV, en sus señales SD y HD, además de su versión 4K.

¿Dónde ver ONLINE el encuentro entre Uzbekistán vs. Colombia?

El partido también se podrá seguir de manera online. La opción gratuita será a través de la señal en vivo de Chilevisión en su sitio web. Además, existen alternativas de pago mediante plataformas de streaming como DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.