Este sábado, los fanáticos estarán divididos entre dos panoramas deportivos de alto impacto. Sin embargo, hay fórmulas para disfrutar ambas cosas en simultáneo.

La jornada del sábado se viene cargada para los fanáticos del deporte: por un lado, los cuartos de final del Mundial, y por otro, una velada de UFC 329 que promete acción de principio a fin y quedará marcada por el regreso nada menos que de “The Notorius” Conor McGregor, quien enfrentará a Max Holloway.

Lejos de ser una complicación, con algo de planificación se puede disfrutar prácticamente todo sin perderse los momentos clave.

El primer cruce que entra en conflicto es el de Noruega vs Inglaterra, programado para las 17:00 horas, justo cuando la cartelera preliminar del UFC comienza a tomar ritmo. Es un partido ideal para arrancar la tarde, seguirlo completo y luego hacer la transición hacia las primeras peleas de la noche. Aquí no hay mucho sacrificio: el fútbol abre la jornada y el octágono recién empieza a calentarse.

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026?

Más tarde, el panorama se pone más exigente. A las 21:00 horas, cuando ya la velada principal del UFC empieza a asomarse, se jugará el duelo entre Argentina y Suiza.

Ver el inicio del combate estelar del UFC y, en paralelo, estar atento a los momentos decisivos del partido, especialmente el segundo tiempo, donde suele definirse todo.

Ahora bien, el contexto de la UFC 329 ayuda a entender por qué vale la pena hacer este “doble esfuerzo”. La velada arranca con la cartelera preliminar, que sirve como antesala, pero el plato fuerte llega con la cartelera estelar. Ahí es donde aparecen los combates más esperados, esos que nadie quiere perderse. Por eso, organizar el visionado pensando en los horarios es clave: fútbol completo temprano, multitarea en el horario prime.

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En términos generales, el mejor plan queda así para los futboleros: ver completo Noruega vs Inglaterra sin distracciones, luego enganchar con la UFC mientras avanzan las preliminares, y finalmente entrar en modo “pantalla dividida” para no perder detalle ni del choque entre Argentina y Suiza ni de las peleas más importantes de la noche.

En resumen: ¿Cómo hacer calzar todo para ver el partido de Argentina y la pelea de McGregor?

Considerando que el encuentro de la Albiceleste parte a las 21:00 de Chile, 22:00 de Argentina, para el futbolero muy difícilmente podrá ver las primeras peleas de la cartelera estelar de UFC, ya que el inicio de esta calza exactamente con el arranque del compromiso mundialero.

Sin embargo, para ver la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway no habría inconvenientes salvo el duelo termine en empate y se alargue hasta los 120 y, peor aún si este llega a penales.

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Messi va por las semifinales justo en la previa a la pelea de Conor McGregor (Photo by Elsa/Getty Images)

Considerando que son cuatro combates antes del regreso de “The Notorius” al octágono, muy probablemente este sea pasadas las 23:00 de Chile, por ende, las 00:00 de Argentina.

La mejor opción será, claramente, ver todo a dos pantallas ya sea en un PC o dividir la acción en dos dispositivos para no perderse ningún detalle tanto del encuentro del Mundial 2026 como del regreso del irlandés a UFC.