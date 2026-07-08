El mundo de las MMA se detiene este sábado 11 de julio con UFC 329, un evento que tiene como gran atractivo el regreso de Conor McGregor tras cinco años fuera del octágono. El irlandés vuelve directamente a una pelea de alto calibre ante Max Holloway, en una revancha que mezcla historia, estilos explosivos y cuentas pendientes.
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Pero no será lo único: la cartelera también trae un choque que promete robarse la noche, con Paddy Pimblett vs Benoît Saint Denis, dos de los nombres más intensos de la nueva generación.
McGregor vs Holloway 2: un regreso con máxima presión
El regreso de “The Notorius” no es simbólico ni gradual: vuelve directo al fuego. Tras años marcados por lesiones, polémicas y dudas sobre su nivel competitivo, el irlandés busca demostrar que todavía pertenece a la élite.
Enfrente estará Max Holloway, uno de los peleadores más consistentes de la última década, conocido por su resistencia, volumen de golpes y ritmo asfixiante. A diferencia de la primera pelea entre ambos, esta vez Holloway llega mucho más maduro y en plenitud.
Pimblett vs Saint Denis: guerra asegurada
Otro foco de atención estará en el duelo entre Paddy Pimblett y Benoît Saint Denis. “The Buddy” es carisma puro, con un estilo agresivo y gran capacidad de finalización. Saint Denis, en cambio, es un guerrero disciplinado, con presión constante y una resistencia brutal.
Este combate tiene todo para ser el “fight of the night”, ya que ambos suelen ir siempre al frente.
¿Quién transmite el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway?
Desde inicios de 2026, toda la acción de UFC se transmite de manera exclusiva por Paramount+ para toda Latinoamérica, por lo que es la única plataforma para disfrutar de este y todos los eventos de la compañía.
Horarios UFC 329 por país
Cartelera preliminar (inicio del evento)
|Hora
|Países
|23:00 (viernes)
|España
|17:00
|México
|18:00
|Perú, Colombia, Ecuador
|19:00
|Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET)
|20:00
|Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay
Cartelera estelar
|Hora
|Países
|03:00 (domingo)
|España
|19:00
|México
|20:00
|Perú, Colombia, Ecuador
|21:00
|Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET)
|22:00
|Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay
Cartelera completa:
Cartelera principal
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter
- Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado
Cartelera preliminar
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma
- Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo
Early prelims
- Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca
- Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino
- Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio