Luego de cinco años de espera, el irlandés vuelve a subir al octágono para demostrar que sigue más que vigente en las MMA.

El mundo de las MMA se detiene este sábado 11 de julio con UFC 329, un evento que tiene como gran atractivo el regreso de Conor McGregor tras cinco años fuera del octágono. El irlandés vuelve directamente a una pelea de alto calibre ante Max Holloway, en una revancha que mezcla historia, estilos explosivos y cuentas pendientes.

Pero no será lo único: la cartelera también trae un choque que promete robarse la noche, con Paddy Pimblett vs Benoît Saint Denis, dos de los nombres más intensos de la nueva generación.

McGregor vs Holloway 2: un regreso con máxima presión

El regreso de “The Notorius” no es simbólico ni gradual: vuelve directo al fuego. Tras años marcados por lesiones, polémicas y dudas sobre su nivel competitivo, el irlandés busca demostrar que todavía pertenece a la élite.

Enfrente estará Max Holloway, uno de los peleadores más consistentes de la última década, conocido por su resistencia, volumen de golpes y ritmo asfixiante. A diferencia de la primera pelea entre ambos, esta vez Holloway llega mucho más maduro y en plenitud.

Pimblett vs Saint Denis: guerra asegurada

Otro foco de atención estará en el duelo entre Paddy Pimblett y Benoît Saint Denis. “The Buddy” es carisma puro, con un estilo agresivo y gran capacidad de finalización. Saint Denis, en cambio, es un guerrero disciplinado, con presión constante y una resistencia brutal.

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Este combate tiene todo para ser el “fight of the night”, ya que ambos suelen ir siempre al frente.

¿Quién transmite el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway?

Desde inicios de 2026, toda la acción de UFC se transmite de manera exclusiva por Paramount+ para toda Latinoamérica, por lo que es la única plataforma para disfrutar de este y todos los eventos de la compañía.

Horarios UFC 329 por país

Cartelera preliminar (inicio del evento)

Hora Países 23:00 (viernes) España 17:00 México 18:00 Perú, Colombia, Ecuador 19:00 Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET) 20:00 Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay

Cartelera estelar

Hora Países 03:00 (domingo) España 19:00 México 20:00 Perú, Colombia, Ecuador 21:00 Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET) 22:00 Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay

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Cartelera completa:

Cartelera principal

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca

Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado

Cartelera preliminar

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado

Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma

Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio

Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo

Early prelims

Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca

Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino

Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio