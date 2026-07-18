La emotiva despedida de Kylian Mbappé antes de su último partido en el Mundial 2026: emociona al mundo

El emotivo mensaje de Kylian Mbappé a hora de su último duelo en el Mundial 2026.

Francia e Inglaterra están a horas de disputar lo que será su compromiso para definir al tercer lugar dentro del Mundial 2026, en la que tan solo un equipo podrá quedarse con este lugar en el podio.

En las últimas horas, el crack y capitán francés, Kylian Mbappé ha sorprendido a todos en sus redes al dejar una emotiva despedida previo a este partido, la que ha causado la reacción de todos.

El crack de la Selección de Francia tuvo una emotiva despedida con el entrenador Didier Deschamps, quien hoy tendrá su último encuentro como DT de la escuadra europea.

Desde Francia han tomado la decisión de no seguir con el proceso del prestigioso DT, quien tras 14 años dirigiendo a la selección, deberá buscar nuevos rumbos y separar caminos con la Selección Francesa.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Mbappé y su mensaje que impacta en Francia | Foto: Getty Images

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La despedida de Mbappé con Deschamps

El jugador del Real Madrid ocupó su cuenta de Instagram para dejar su despedida a Didier Deschamps, a quien le dedicó un texto bastante emotivo en lo que será su último encuentro dirigiendo a la Selección de Francia.

“Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello…”, partió señalando Mbappé.

“Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, agregó el crack francés.

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“Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros“, culminó en su mensaje.