Con la clasificación de Argentina y Brasil como primeros: ¿Cuándo podría haber clásico en el Mundial?

Las dos potencias más grandes de Sudamérica clasificaron en el primer lugar de sus respectivos grupos y asoma un clásico.

Brasil sacó chapa de candidato a quedarse con el Mundial de Norteamérica 2026 el día de ayer, toda vez que derrotó a Escocia por 3-0 y mejoró la imagen respecto de lo mostrado ante Marruecos y Haití, respectivamente.

Días antes, Argelia derrotó a Jordania en Estados Unidos en un resultado que, automáticamente, dejó a Argentina como líder de su grupo y asegurando el primer lugar pensando en los dieciseisavos de final.

De manera increíble y con la clasificación de ambas potencias sudamericanas como primeros de sus grupos, ambos van por el mismo lado del cuadro y podría haber un Superclásico sudamericano en la Copa del Mundo.

¿Se viene Clásico sudamericano en Miami? | Foto: Getty Images

Para que lo anterior ocurra, ambos equipos tienen que sortear la fase de dieciseisavos, octavos de final y cuartos para encontrarse en la ronda de los 4 mejores, compromiso que se disputará en Atlanta.

De momento, ni Brasil ni Argentina tienen rivales confirmados, pero de no mediar nada raro todo indica que ambos equipos se cruzarían en los cuartos de final para un compromiso que promete sacar chispas.

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El Mundial va tomando forma y a partir de los dieciseisavos de final se avecinan cruces importantes donde las mejores selecciones del mundo buscarán quedarse con la Copa del Mundo.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

En síntesis

La selección de Brasil clasificó como primera de grupo tras ganarle 3-0 a Escocia.

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El equipo de Argentina aseguró el primer lugar gracias al triunfo de Argelia.