El partido de este jueves 25 de junio que corre gran riesgo de ser suspendido por tormentas eléctricas

Un partido del Mundial 2026 está en duda por alertas de inundaciones y tormentas eléctricas a la hora del encuentro.

La jornada de día jueves en el Mundial de Norteamérica 2026 promete acción de principio a fin, donde grandes candidatos al título como Alemania y Países Bajos saltarán al campo de juego con distintas ambiciones.

En el caso de los alemanes, ya están clasificados como primeros de su grupo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, mientras que la ‘Naranja Mecánica’ deberá confirmar su posición cuando enfrente a Túnez en Kansas.

Es precisamente el encuentro entre neerlandeses y tunecinos el que está en serio riesgo de ser suspendido o aplazado, ya que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) emitió una alerta que podría poner todo en riesgo.

Países Bajos va por el primer lugar de su grupo. | Foto: Getty Images

La agencia de meteorología estadounidense pronóstica un 80% de probabilidades de que haya tormentas eléctricas. Además, hay alerta por inundaciones en las cercanías del Geha Stadium donde se jugará el encuentro desde las 19:00 PM de Chile continental.

Así las cosas, habrá que estar muy atento a lo que determine la FIFA y las autoridades estadounidenses, quienes se toman muy en serio las inclemencias climáticas. Ya demostraron que no les temblará la mano si tienen que suspender momentáneamente un encuentro como lo hicieron en el Francia vs. Irak disputado en Filadelfia.

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En síntesis

El partido entre Países Bajos y Túnez corre riesgo de ser suspendido por tormentas.

La NOAA pronosticó un 80% de probabilidades de tormentas eléctricas en Kansas.

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