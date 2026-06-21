los "Diablos Rojos" saltan a la cancha en Los Ángeles obligados a sumar de a tres ante una peligrosa escuadra asiática.

Las selecciones de Bélgica e Irán son las encargadas de darle el puntapié inicial a la segunda jornada de competencia en el Grupo G del Mundial 2026. Esta zona del certamen planetario comenzó sumamente igualada, por lo que ambos combinados saltarán al terreno de juego con el único objetivo de amarrar su primera victoria en esta Copa del Mundo, en un compromiso programado a partir de las 13:00 horas (hora de CDMX). El imponente Estadio Los Ángeles será el escenario de este duelo donde los europeos cargan con el favoritismo de las apuestas previas.

El presente de las dos escuadras en la tabla de colocaciones es idéntico, ya que tanto Bélgica como Irán repartieron puntos en sus respectivos estrenos mundialistas.

Los dirigidos por Rudi García vienen de registrar un amargo empate 1-1 frente a su par de Egipto. Por su parte, el combinado de Medio Oriente demostró sus garras en la primera fecha al rescatar una vibrante igualdad 2-2 ante Nueva Zelanda, lo que promete un duelo de dientes apretados en suelo estadounidense.

Los fanáticos del fútbol en Chile analizan cada estadística antes de realizar sus apuestas mundial en las plataformas más confiables del país.

Bélgica va con todo ante Irán

3. Formación confirmada de la Selección de Bélgica

El director técnico Rudi García no se guardó absolutamente nada y mandó a la cancha toda su artillería pesada, liderada por sus máximas figuras internacionales:

Publicidad

Portero: Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois. Defensas: Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier y Nathan Ngoy.

Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier y Nathan Ngoy. Mediocampistas: Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers y Nicolas Raskin.

Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers y Nicolas Raskin. Delanteros: Leandro Trossard y Romelu Lukaku.

4. Formación confirmada de la Selección de Irán

Para contrarrestar el enorme poderío ofensivo de los “Diablos Rojos”, la escuadra asiática plantará un esquema combativo en todas sus líneas:

Portero: Alireza Beiranvand.

Alireza Beiranvand. Defensas: Saleh Hardani, Ehsan Hajisafi, Shojae Khalilzadeh y Hossein Kanani.

Saleh Hardani, Ehsan Hajisafi, Shojae Khalilzadeh y Hossein Kanani. Mediocampistas: Ali Nemati, Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos y Saeid Ezatolahi.

Ali Nemati, Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos y Saeid Ezatolahi. Delanteros: Mohammad Mohebbi y Mehdi Taremi.

Publicidad

5. El peso de las individualidades marcará la pauta del cotejo

El desarrollo del partido estará sujeto a lo que puedan inventar las estrellas de Bélgica en el último tercio del campo de juego. El faro creativo del equipo estará bajo la responsabilidad de Kevin De Bruyne, quien buscará asociarse de forma constante con la potencia física del artillero Romelu Lukaku en el área rival. No obstante, Irán confía plenamente en la disciplina táctica de sus jugadores y en la jerarquía goleadora de Mehdi Taremi para golpear en los momentos precisos y firmar una nueva sorpresa en la cita planetaria.