¿Por qué no juega Romelu Lukaku en el duelo entre Bélgica y España en el Mundial 2026?

La razón por la que Romelu Lukaku no es de la partida en el duelo entre Bélgica y España.

La Selección de Bélgica tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Rudi García se enfrenta a España por los cuartos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego de la selección belga ya dio a conocer su onceno para este partido clave, en la que un importante jugador no dirá presente desde el arranque.

Se trata del delantero, Romelu Lukaku, el jugador del Napoli no será considerado por García, en donde deberá esperar por su opción en este compromiso desde el banco de suplentes.

¿La razón de sus ausencia?: El delantero de 33 años no está considerado para este partido desde la partida y su puesto será ocupado por Charles De Ketelaere.

Lukaku no será de la partida | Foto: Getty Images

De esta forma, Lukaku tendrá que esperar desde el banco de suplentes por una oportunidad, en la que verá la acción de Bélgica, que desea avanzar a las semifinales del Mundial.

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