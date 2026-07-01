¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026?

La ausencia del goleador belga sorprendió a los hinchas justo antes del partido ante Senegal por el Mundial 2026.

La Selección de Bélgica afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 con el objetivo de avanzar a los octavos de final y confirmar su favoritismo ante Senegal en una instancia decisiva.

Los Diablos Rojos llegan a este compromiso tras finalizar en la primera posición del Grupo G con cinco unidades, en una zona donde compartieron con Irán, Nueva Zelanda y Egipto.

Aunque antes del inicio del encuentro ante el combinado africano hubo un detalle que rápidamente llamó la atención entre los hinchas. ¿Cuál fue? Varios se sorprendieron con la ausencia de uno de los nombres más importantes del plantel: Romelu Lukaku, quien venía de convertir en la goleada por 5-1 frente a Nueva Zelanda.

Lukaku es el máximo goleador histórico de la selección belga | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

La razón de la ausencia de Romelu Lukaku ante Senegal

La ausencia del actual delantero del Napoli responde principalmente a una decisión táctica de Rudi García, considerando que el atacante ha tenido una temporada marcada por distintos problemas físicos y todavía sigue siendo administrado durante el torneo.

Además, Bélgica ha encontrado una fórmula distinta con el goleador, utilizándolo como una alternativa desde el banco para aprovechar su impacto en momentos específicos de los partidos.

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¿Quién reemplaza a Romelu Lukaku en Bélgica vs. Senegal?

Con esta situación, Charles De Ketelaere aparece como titular y será la principal referencia ofensiva del conjunto belga. Detrás de él estarán Jeremy Doku, Kevin De Bruyne y Leandro Trossard, quienes tendrán la misión de generar juego y abastecer el ataque.