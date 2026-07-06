Por qué no juegan Romelu Lukaku ni Jérémy Doku para Bélgica hoy ante Estados Unidos por el Mundial 2026

Tanto Lukaku como Doku no participarán desde el arranque en el partido de octavos de final. Conoce cuáles son los motivos.

Los octavos de final del Mundial 2026 siguen entregando partidos de alto impacto y uno de los cruces más atractivos es el que protagonizan la Selección de Estados Unidos y la Selección de Bélgica.

Los Diablos Rojos, de la mano del director técnico español Rudi García, intentarán volver a instalarse entre los candidatos al título.

Sin embargo, el anuncio de las formaciones oficiales llamó inmediatamente la atención, ya que dos de las principales figuras del equipo no aparecen entre los titulares.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Lukaku y Doku esperan su oportunidad en el banco

Se trata de Romelu Lukaku y Jérémy Doku, dos jugadores que habitualmente son piezas importantes en el esquema de Bélgica y cuya ausencia generó una ola de preguntas en la previa del encuentro.

En el caso del actual jugador del Napoli, pese a sus 6 goles en los Mundiales y ser el goleador histórico de la selección, todavía no ha logrado ganarse un lugar en el once titular, por lo que nuevamente comenzará el partido como alternativa.

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Lukaku viene de anotar en la victoria ante Senegal por los 16avos de final | FOTO: Emilee Chinn/Getty Images

Por su parte, el extremo del Manchester City, uno de los jugadores con más desequilibrio individual del plantel, no aparece desde el arranque por una determinación futbolística del cuerpo técnico, que apostó por otras alternativas para este compromiso.

De todos modos, tanto Lukaku como Doku aparecen como dos de las principales cartas de Bélgica para el segundo tiempo, en caso de que necesiten cambiar el rumbo del partido ante Estados Unidos.

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¿A qué hora juegan Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile Continental.