¿Por qué no juega Romelu Lukaku en el debut de Bélgica ante Egipto en el Mundial 2026?

El delantero Romelu Lukaku no juega en el debut de Bélgica ante Egipto en el Mundia 2026.

La Selección de Bélgica tiene hoy su debut dentro de lo que es el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Rudi Garcíase enfrenta en su debut ante Egipto por la primera fecha del Grupo G.

Para este encuentro, el estratego de la selección europea sorprendió con su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no podrá decir presente desde el inicio.

Se trata del delantero Romelu Lukaku, el goleador del Napoli no será considerado por García desde el primer minuto, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de sus suplencia?: García opta por la rápidez en su delantera, en la que ve a Charles de Ketelaere mejor posicionado en ese rol para lo que será su tridente con Leandro Trossard y Jeremy Doku.

Lukaku espera en la banca | Foto: Getty Images

De esta forma, Lukaku esperará por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su país a sumar los primeros tres puntos en su debut mundialista.

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