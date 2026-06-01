El entrenador Javier Aguirre dio a conocer la nómina de 26 jugadores en la Selección de México para el Mundial 2026.

Este lunes se dieron a conocer nuevas nóminas para el Mundial 2026 y una de ellas fue la de la Selección de México, donde el entrenador Javier Aguirre definió a los 26 convocados que estarán en la Copa del Mundo en la que son locales.

Quien lidera la lista es el experimentado arquero Guillermo ‘Memo’ Ochoa, que va por su sexta cita planetaria, donde colgaría los guantes en el Tri.

Mientras que la gran sorpresa fue la inclusión de la joven promesa del fútbol mexicano, Gilberto Mora, que se dio a conocer en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile el 2025. El volante tiene solo 17 años y pertenece al Xolos de Tijuana.

En la nómina también destacan otras figuras, como Edson Álvarez (Fenerbahçe), Alexis Vega (Toluca), Santiago Giménez (AC Milan) y Raúl Jiménez (Fulham), entre otros.

Revisa la convocatoria de México a continuación:

El grupo y debut de México en el Mundial 2026

Cabe recordar que México es uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, junto a Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, el Tri será local en su país durante la fase de grupos.

Publicidad

El combinado azteca es el cabeza de serie del Grupo A, que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El equipo de Aguirre abrirá el certamen el próximo jueves 11 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Azteca ante los ‘Bafana Bafana’, repitiendo el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010.

En síntesis

Gilberto Mora , volante de 17 años, es la gran sorpresa mundialista de México.

, volante de 17 años, es la gran sorpresa mundialista de México. Guillermo Ochoa lidera la lista de 26 jugadores para disputar su sexto Mundial.

lidera la lista de 26 jugadores para disputar su sexto Mundial. 11 de junio será el debut de México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.