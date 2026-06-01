El entrenador Gustavo Alfaro confirmó los convocados de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026.

Este lunes se dieron a conocer algunas nóminas que faltaban por conocer para el Mundial 2026, que comienza dentro de 10 días. El entrenador Gustavo Alfaro terminó con el misterio de la Selección de Paraguay.

El técnico argentino dio a conocer los 26 convocados para el regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo después de 16 años, donde quedó fuera el volante Lucas Romero de Universidad de Chile.

Quiene sí entraron en la citación son figuras como Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Diego Gómez (Brighton), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo) y Antonio Sanabria (Cremonese).

También fue recibió el llamado de Alfaro el delantero Gabriel Ávalos de Independiente de Avellaneda, donde es dirigido por Gustavo Quinteros.

Revisa la nómina de Paraguay a continuación:

El grupo y debut de Paraguay en el Mundial 2026

La selección paraguaya será parte del Grupo D junto al anfitrión Estados Unidos, Australia y Turquía. Su debut será el viernes 12 de junio a las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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En síntesis