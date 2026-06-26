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FIFA World Cup

Copa Mundial 2026: estos serán los clasificados a 16avos según la Inteligencia Artificial

En esta versión de la cita mundialista, 32 equipos accederán a la siguiente fase. De ellos, ocho serán mejores terceros.

La Copa Mundial de la FIFA está ingresando en fases finales.
© Getty ImagesLa Copa Mundial de la FIFA está ingresando en fases finales.

La Copa Mundial 2026 está en pleno proceso de definición de la fase de grupos. Por ello, la Inteligencia Artificial se la jugó: vaticinó cuáles serán los países que participarán en los dieciseisavos de final.

Para ello, BOLAVIP Chile le consultó a Gemini cuáles serán las 32 naciones presentes en este certamen: 24 de ellas serán primeras o segundas de sus grupos y ocho serán mejores terceras.

¿Alguna sorpresa? La herramienta tecnológica se inclinó por la hazaña de Uruguay: cree que alcanzará un empate contra España e ingresará raspando en su clasificatoria.

En el crucial Grupo H, se proyecta un empate muy disputado (1-1) entre Uruguay y España, mientras que Cabo Verde vence por la mínima a Arabia Saudita”, advirtió la IA.

La Copa Mundial 2026 está cerca de sus 16avos de final. (Foto: Getty Images)

La Copa Mundial 2026 está cerca de sus 16avos de final. (Foto: Getty Images)

Estos serán los clasificados a 16avos de final del Mundial 2026

Clasificados Directos (Primeros y Segundos Lugares — 24 equipos)
  • Alemania
  • Argentina
  • Australia
  • Austria
  • Bélgica
  • Brasil
  • Cabo Verde
  • Canadá
  • Colombia
  • Costa de Marfil
  • Croacia
  • Egipto
  • España
  • Estados Unidos
  • Francia
  • Inglaterra
  • Japón
  • Marruecos
  • México
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Portugal
  • Sudáfrica
  • Suiza
Clasificados como Mejores Terceros (8 equipos)
  • Bosnia Herzegovina
  • Ecuador
  • Ghana
  • Paraguay
  • RD Congo
  • Senegal
  • Suecia
  • Uruguay
Martín Aliaga
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