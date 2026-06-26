En esta versión de la cita mundialista, 32 equipos accederán a la siguiente fase. De ellos, ocho serán mejores terceros.

La Copa Mundial 2026 está en pleno proceso de definición de la fase de grupos. Por ello, la Inteligencia Artificial se la jugó: vaticinó cuáles serán los países que participarán en los dieciseisavos de final.

Para ello, BOLAVIP Chile le consultó a Gemini cuáles serán las 32 naciones presentes en este certamen: 24 de ellas serán primeras o segundas de sus grupos y ocho serán mejores terceras.

¿Alguna sorpresa? La herramienta tecnológica se inclinó por la hazaña de Uruguay: cree que alcanzará un empate contra España e ingresará raspando en su clasificatoria.

“En el crucial Grupo H, se proyecta un empate muy disputado (1-1) entre Uruguay y España, mientras que Cabo Verde vence por la mínima a Arabia Saudita”, advirtió la IA.

La Copa Mundial 2026 está cerca de sus 16avos de final. (Foto: Getty Images)

Estos serán los clasificados a 16avos de final del Mundial 2026

Clasificados Directos (Primeros y Segundos Lugares — 24 equipos)

Alemania

Argentina

Australia

Austria

Bélgica

Brasil

Cabo Verde

Canadá

Colombia

Costa de Marfil

Croacia

Egipto

España

Estados Unidos

Francia

Inglaterra

Japón

Marruecos

México

Noruega

Países Bajos

Portugal

Sudáfrica

Suiza

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Clasificados como Mejores Terceros (8 equipos)