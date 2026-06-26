La Copa Mundial 2026 está en pleno proceso de definición de la fase de grupos. Por ello, la Inteligencia Artificial se la jugó: vaticinó cuáles serán los países que participarán en los dieciseisavos de final.
Para ello, BOLAVIP Chile le consultó a Gemini cuáles serán las 32 naciones presentes en este certamen: 24 de ellas serán primeras o segundas de sus grupos y ocho serán mejores terceras.
¿Alguna sorpresa? La herramienta tecnológica se inclinó por la hazaña de Uruguay: cree que alcanzará un empate contra España e ingresará raspando en su clasificatoria.
“En el crucial Grupo H, se proyecta un empate muy disputado (1-1) entre Uruguay y España, mientras que Cabo Verde vence por la mínima a Arabia Saudita”, advirtió la IA.
La Copa Mundial 2026 está cerca de sus 16avos de final. (Foto: Getty Images)
Estos serán los clasificados a 16avos de final del Mundial 2026
Clasificados Directos (Primeros y Segundos Lugares — 24 equipos)
- Alemania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brasil
- Cabo Verde
- Canadá
- Colombia
- Costa de Marfil
- Croacia
- Egipto
- España
- Estados Unidos
- Francia
- Inglaterra
- Japón
- Marruecos
- México
- Noruega
- Países Bajos
- Portugal
- Sudáfrica
- Suiza
Clasificados como Mejores Terceros (8 equipos)
- Bosnia Herzegovina
- Ecuador
- Ghana
- Paraguay
- RD Congo
- Senegal
- Suecia
- Uruguay