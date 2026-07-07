No se vio en TV: Captan la burla de Rodri a Bernardo Silva que generó roces en el Portugal vs. España

Cámaras aficionadas captaron el momento en que Rodri se burla de Bernardo Silva y casi genera una pelea en el Mundial.

España y Portugal disputaron el día de ayer un aguerrido partido por los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde fueron los españoles quienes se quedaron con la victoria y avanzaron a los cuartos de final de la cita mundialista.

El encuentro estuvo marcado, además, por el adiós de Cristiano Ronaldo en los mundiales. El jugador había confirmado en la previa del partido que, para bien o para mal, este iba a ser su última Copa del Mundo.

Cuando el lance estaba por terminar, Portugal tuvo el empate en la cabeza de Bernardo Silva, pero desvió. De ahí en más, la transmisión oficial muestra a un sacado Silva buscando pelear con Rodri, pero no escaló a mayores.

España a cuartos de final. | Foto: Getty Images

Una cámara aficionada en el estadio captó el por qué del enojo del portugués con el español: Rodri se acercó a celebrar en la cara de Bernardo Silva tras fallar el cabezazo, situación que provocó la ira del ibérico que fue a buscarlo, pero sin éxito.

Eso sí, cabe destacar que en zona mixta del Mundial 2026 Rodri le pidió perdón a Bernardo Silva, reconociendo que no estuvo bien en su actuar y que se dejó llevar por el calor del momento.

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Así las cosas, ni el final caliente entre Portugal y España opacó la clasificación de Lamine Yamal y compañía, quienes ahora se deben enfrentar a Bélgica por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Rodri 🇪🇸 es un mierda. Mira la reacción del portero de España.



Tú puedes celebrar, claro que sí, pero no tienes que burlarte de quien falló si a ti no te había hecho nada.pic.twitter.com/raNcP6Frbn — Jerry Díaz 🇨🇺 (@Jerryto94) July 7, 2026

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En síntesis

España eliminó a Portugal y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido marcó el retiro definitivo de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo.

Una cámara aficionada captó a Rodri celebrando el fallo de Bernardo Silva en su cara.