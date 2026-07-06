El astro portugués dejó una de las imágenes más dolorosas de la jornada y de toda la copa del mundo tras ser eliminado ante España.

La eliminación de Portugal a manos de España dejó una de las imágenes más potentes del Mundial 2026. Tras el pitazo final, con el 1-0 agónico marcado por Mikel Merino en el descuento, todas las miradas se posaron sobre Cristiano Ronaldo, quien no pudo ocultar su tristeza luego de caer en octavos de final.

El delantero portugués se mostró visiblemente afectado en el terreno de juego, asimilando lo que podría -muy seguramente- ser su última función en una Copa del Mundo. A pesar del duro golpe, el histórico atacante tuvo un gesto que no pasó desapercibido: felicitó a los jugadores de España, reconociendo la victoria rival con deportividad.

Mientras sus compañeros se retiraban con frustración, Cristiano permaneció algunos segundos más en el campo, en una escena cargada de simbolismo. Todo apunta a que este partido podría marcar el cierre de una era legendaria defendiendo la camiseta de Portugal, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol.

El “last dance” de CR7

Más allá del resultado, este encuentro se sintió como el último gran baile de Cristiano Ronaldo en un Mundial. A sus 40 años, el portugués volvió a competir al más alto nivel, liderando a su selección y siendo protagonista en cada partido, pero esta vez el destino no estuvo de su lado.

La imagen final, cabizbajo pero respetuoso, resume perfectamente su legado: competitividad, ambición y grandeza hasta el último segundo.

Si este fue su adiós en citas mundialistas, CR7 se despide como uno de los jugadores más influyentes y determinantes en la historia, sin embargo, con la clara espina de nunca haber levantado el trofeo más anhelado por cualquier futbolista.

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Las tristes imágenes de Cristiano Ronaldo luego de la eliminación:

Cristiano Ronaldo se despide del Mundial 2026 (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Cristiano Ronaldo se despide del Mundial 2026. (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

Cristiano Ronaldo siendo consolado por Lamine Yamal (Photo by Lars Baron/Getty Images)

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Cristiano Ronaldo siendo consolado por Lamine Yamal (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)