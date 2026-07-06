Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 6 de julio y cómo ver en Chile

Este lunes 6 de julio se vivirá una nueva jornada del Mundial 2026 donde habrá dos compromisos de los octavos de final.

El Mundial de Norteamérica 2026 entra en tierra derecha y este lunes 6 de julio habrá dos compromisos que prometen acción de principio a fin, donde quedarán sellados dos nuevos clasificados a los cuartos de final de la cita mundialista.

El primer turno promete sacar chispas, toda vez que la Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrenta ante la España de Lamine Yamal en un compromiso marcado por el relevo de dos astros del fútbol mundial.

Lamine Yamal quiere brillar en su primer Mundial con España. | Foto: Getty Images

Para el turno de la noche queda el partido entre Estados Unidos y Bélgica, el cual se ha rodeado de polémica por la decisión de la FIFA de levantar el castigo a Balogun y hacerlo elegible para el compromiso de hoy.

Cabe mencionar que ambos ganadores se enfrentarán entre sí en la llave de cuartos de final, parte del cuadro que va por el lado de Francia y Marruecos, siendo uno de ellos el potencial rival en las semifinales de la Copa del Mundo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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Los partidos de HOY lunes

España vs. Portugal

· Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

Estados Unidos vs. Bélgica

· Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+