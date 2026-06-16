¿Cuántos penales tendrá Argentina ante Argelia en el Mundial 2026? La IA sorprende con su predicción

Entre memes, teorías y expectativas por el estreno mundialista de Lionel Messi y compañía, la IA se animó a anticipar un escenario que promete dar que hablar.

La Selección Argentina inicia este martes su camino en el Mundial 2026 con la misión de defender la corona obtenida en Qatar 2022. El equipo liderado por Lionel Messi enfrenta a Argelia en un debut que genera enorme expectativa entre los hinchas y millones de fanáticos alrededor del planeta.

Pero en la previa del encuentro no solo se habla de alineaciones, figuras o pronósticos deportivos. En redes sociales volvió a instalarse una broma recurrente cada vez que juega la Albiceleste: los supuestos penales a favor que recibe el conjunto argentino en los momentos decisivos.

En medio de memes, comentarios y teorías de todo tipo, la Inteligencia Artificial también quiso sumarse al debate y se animó a entregar su pronóstico sobre una de las preguntas más repetidas de las últimas horas: ¿habrá penal para Argentina ante Argelia?

la Inteligencia Artificial se sumó a uno de los debates más repetidos por los hinchas | FOTO: Julian Finney/Getty Images

¿Habrá penal para Argentina? Esto dice la IA

Basándose en estadísticas recientes, tendencias arbitrales y el estilo de juego de ambos equipos, ChatGPT proyectó que Argentina tendría un penal a favor ante Argelia.

Según el análisis, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni suele instalarse constantemente en campo rival, atacar con muchos futbolistas y generar un importante volumen de acciones dentro del área adversaria, factores que aumentan las probabilidades de que se produzca una infracción sancionable desde los doce pasos.

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Por supuesto, se trata solo de una estimación basada en patrones y datos previos. Ahora será el fútbol el encargado de dictar sentencia y confirmar si el pronóstico estuvo en lo cierto o si, una vez más, la imprevisibilidad del deporte termina imponiéndose.

¿A qué hora, dónde y cómo ver a Argentina vs. Argelia?