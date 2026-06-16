Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 16 de junio y cómo ver en Chile

El Mundial 2026 no detiene su marcha y este martes 16 de junio se estrena Francia y Argentina que buscarán ser protagonistas.

Tres encuentros clave marcan el martes del Mundial 2026. Francia busca liderar el Grupo I ante Senegal, mientras Irak y Noruega disputan su primer desafío mundialista. Argentina hace su histórico debut como campeona vigente enfrentando a Argelia.

La agenda futbolera de este martes 16 de junio presenta tres enfrentamientos que escribirán historias diferentes en el planeta fútbol. Francia, potencia continental, abre el fuego en Nueva Jersey contra Senegal en un duelo que promete técnica y velocidad de primer nivel.

La Argentina de Messi salta a la cancha para enfrentar a Argelia. | Foto: Getty Images

Horas después, Irak y Noruega protagonizan un encuentro donde ambos buscan dar el primer golpe en el Grupo I. El cierre lo acapara Argentina, campeona en defensa del título, haciendo su debut mundialista contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el estadio más ruidoso del aire libre, que será testigo de una noche memorable para el fútbol argentino y mundial.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

PARTIDOS DEL MARTES 16 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Francia vs. Senegal (Grupo I)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO

14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 12:00 (PT) / 14:00 (CT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

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Irak vs. Noruega (Grupo I)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

Argentina: 19:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

19:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 17:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

17:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 00:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

00:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (CT) / 18:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Argentina vs. Argelia (Grupo J)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

Argentina: 22:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública

22:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 03:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

03:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (CT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

La transmisión del Mundial 2026 en cada región

Argentina: Este martes es especial. El debut de la campeona vigente tendrá transmisión garantizada en Telefe (TV abierta), TyC Sports, DSports, Paramount+ y Flow. TV Pública también abrirá sus señales para este encuentro histórico. Los otros dos partidos estarán disponibles en plataformas streaming como DSports y Paramount+ que ofrecen cobertura integral del torneo.

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Latinoamérica: En Chile, Colombia, Ecuador y Perú, DSports y sus plataformas complementarias (DGO, Paramount+) serán las opciones principales, con transmisión de los tres partidos del día. México accede a través de ViX (104 partidos) y canales abiertos de Televisa y TV Azteca para una selección de encuentros. La diversidad de opciones asegura que el continente americano no se pierda ni un solo minuto de competencia.

Europa y mundo: España cuenta con DAZN como plataforma integral (servicio de pago) y RTVE para una selección de partidos en abierto. Estados Unidos tiene Peacock como opción streaming completa, complementada con Fox, FS1 (en inglés) y Telemundo, Universo (en español). Estos tres partidos, protagonizados por franceses, nórdicos, iraníes y la campeona argentina, serán el reflejo de cómo el mundo entero celebra la Copa del Mundo 2026.