¡Muy buenas tardes! Nos volvemos a encontrar para atraerte toda la emoción del cruce entre Suiza y Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo promete y podrás seguir cada detalles a continuación junto a nosotros.

Los Cafetaleros se entusiasman con el tremendo Mundial que han hecho y más luego de vencer a Ghana en un choque muy duro.

El duelo entre suizos y colombianos será transmitido en TV abierta por Chilevisión y en cable por la señal de DSports . Para ver de manera online puedes acceder a las plataformas de DGO, DAZN, Paramount+, Prime Video y CHV .

Suiza y Colombia salieron con todo a buscar el triunfo, lo que nos regala un entretenido ida y vuelta en los primeros minutos de juego.

La Copa del Mundo 2026 se dispone a bajar la persiana de su fase de los 16 mejores con un compromiso de alta intensidad táctica en el norte del continente. Suiza y Colombia se enfrentan en el Mundial 2026 tratando de meterse en cuartos de final este martes 7 de julio, a partir de las 16:00 horas de Chile, chocando en el último cruce programado de la ronda eliminatoria. Las acciones se mudarán al imponente Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá, recinto que albergará la definición de la última plaza vacante del cuadro de honor.

El presente para el conjunto sudamericano llega precedido de un sólido rendimiento colectivo en la fase de dieciseisavos de final. El poderío cafetalero, con el descollante Luis Díaz a la cabeza, viene de despachar a Ghana gracias a una solitaria anotación de Jhon Arias al minuto 13, lo que le otorgó los pasajes directos hacia territorio canadiense. El gran anhelo de la pizarra que lidera Néstor Lorenzo es estirar la racha para igualar o superar los registros de las mejores campañas históricas del país en la gran cita del balompié.