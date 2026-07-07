La Copa del Mundo 2026 se dispone a bajar la persiana de su fase de los 16 mejores con un compromiso de alta intensidad táctica en el norte del continente. Suiza y Colombia se enfrentan en el Mundial 2026 tratando de meterse en cuartos de final este martes 7 de julio, a partir de las 16:00 horas de Chile, chocando en el último cruce programado de la ronda eliminatoria. Las acciones se mudarán al imponente Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá, recinto que albergará la definición de la última plaza vacante del cuadro de honor.
El presente para el conjunto sudamericano llega precedido de un sólido rendimiento colectivo en la fase de dieciseisavos de final. El poderío cafetalero, con el descollante Luis Díaz a la cabeza, viene de despachar a Ghana gracias a una solitaria anotación de Jhon Arias al minuto 13, lo que le otorgó los pasajes directos hacia territorio canadiense. El gran anhelo de la pizarra que lidera Néstor Lorenzo es estirar la racha para igualar o superar los registros de las mejores campañas históricas del país en la gran cita del balompié.