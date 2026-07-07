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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Colombia busca el último boleto a cuartos ante Suiza | Minuto a Minuto

La Tricolor se traslada a Canadá buscando meterse entre los ocho mejores del planeta en un bando de pronóstico reservado.

45+4' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Suiza y Colombia no logran sacarse diferencias en un intenso encuentro.

32' - ¡OTRA VEZ VARGAS!

El arquero de Colombia se transforma en figura luego de otra gran atajada, ahora frente a Ndoye.

30' - ¡PELIGROSA LLEGADA DE SUIZA!

Vargas se luce con un tapadón ante Rieder para evitar la apertura de la cuenta.

23' - PAUSA DE HIDRATACIÓN

Después de un gran arranque, tanto Suiza como Colombia se reorganizan para lo que queda de primer tiempo.

20' - ¡ERA EL PRIMERO!

Recuperación en la salida, gran jugada asociada y Puerta saca un remate al ángulo que termina en un tapadón del arquero Kobel.

5' - ¡TREMENDO INICIO DE PARTIDO!

Suiza y Colombia salieron con todo a buscar el triunfo, lo que nos regala un entretenido ida y vuelta en los primeros minutos de juego.

1' - ¡SE DEFINE EL ÚLTIMO CLASIFICADO DEL MUNDIAL!

Suiza y Colombia ya chocan buscando un lugar en los cuartos de final de la cita planetaria.

¡UN CLARO LOCAL!

Suiza enfrentará la llave con el público de Colombia llenando las tribunas.

¡COLOMBIA ES PURA ILUSIÓN!

Liderados por Luis Díaz, los colombianos ya hacen el calentamiento antes de enfrentar a Suiza.

¡EL ONCE DE COLOMBIA!

Estos son los elegidos en los Cafetaleros:

¡FORMACION DE SUIZA!

Así van los suizos esta tarde:

¿DÓNDE VER EL SUIZA VS COLOMBIA?

El duelo entre suizos y colombianos será transmitido en TV abierta por Chilevisión y en cable por la señal de DSports. Para ver de manera online puedes acceder a las plataformas de DGO, DAZN, Paramount+, Prime Video y CHV.

¡COLOMBIA QUIERE SEGUIR BRILLANDO!

Los Cafetaleros se entusiasman con el tremendo Mundial que han hecho y más luego de vencer a Ghana en un choque muy duro.

¡SUIZA VIENE ENCENDIDO!

Los suizos lograron la clasificación a octavos de final dejando en el camino a Argelia en un gran partido.

¡SE BUSCA AL ÚLTIMO CLASIFICADO!

¡Muy buenas tardes! Nos volvemos a encontrar para atraerte toda la emoción del cruce entre Suiza y Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo promete y podrás seguir cada detalles a continuación junto a nosotros.

Colombia representa a toda Sudamerica al enfrentarse con Suiza.
© IAColombia representa a toda Sudamerica al enfrentarse con Suiza.

La Copa del Mundo 2026 se dispone a bajar la persiana de su fase de los 16 mejores con un compromiso de alta intensidad táctica en el norte del continente. Suiza y Colombia se enfrentan en el Mundial 2026 tratando de meterse en cuartos de final este martes 7 de julio, a partir de las 16:00 horas de Chile, chocando en el último cruce programado de la ronda eliminatoria. Las acciones se mudarán al imponente Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá, recinto que albergará la definición de la última plaza vacante del cuadro de honor.

El presente para el conjunto sudamericano llega precedido de un sólido rendimiento colectivo en la fase de dieciseisavos de final. El poderío cafetalero, con el descollante Luis Díaz a la cabeza, viene de despachar a Ghana gracias a una solitaria anotación de Jhon Arias al minuto 13, lo que le otorgó los pasajes directos hacia territorio canadiense. El gran anhelo de la pizarra que lidera Néstor Lorenzo es estirar la racha para igualar o superar los registros de las mejores campañas históricas del país en la gran cita del balompié.

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Cristopher Antúnez
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