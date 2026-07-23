Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Mundial 2026

Facundo Medina responde con firmeza a las teorías sobre Argentina tras la final del Mundial 2026: “Ustedes vieron…”

El defensor argentino respondió a las versiones que comenzaron a circular después de la final del Mundial 2026.

Facundo Medina visiblemente triste tras perder la final.
© Getty ImageFacundo Medina visiblemente triste tras perder la final.

La final del Mundial 2026 dejó una profunda huella en la Selección Argentina, que no pudo repetir lo conseguido hace cuatro años en Qatar: levantar nuevamente el título planetario.

La Albiceleste cayó por 0-1 ante la Selección de España en el MetLife Stadium y cerró su participación mundialista con la amargura de haber quedado a un paso de la gloria máxima.

+ Seguinos en

Tras la derrota, las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y teorías impulsadas por hinchas y periodistas argentinos, quienes apuntaban a supuestas diferencias internas dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Ver también

Padre de Rodrigo de Paul rompe el silencio sobre las teorías conspirativas en Argentina tras la final del Mundial 2026: “Creo que…”

Facundo Medina le pidió a la gente que “no crea boludeces

En medio de ese escenario, algunos protagonistas del combinado sudamericano decidieron tomar la palabra para referirse al ambiente que se vivió durante la competencia. Uno de ellos fue el lateral Facundo Medina.

El defensor del Olympique de Marsella fue recibido por una multitud en su barrio de Villa Caraza y aprovechó el encuentro para desmentir las versiones que cuestionaban la unión del grupo.

Facundo Medina junto a Mikel Merino en la final | FOTO: Al Bello/Getty Images

Facundo Medina junto a Mikel Merino en la final | FOTO: Al Bello/Getty Images

“No crean boludeces, no crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces”, señaló el formado en River Plate.

El futbolista de 27 años también buscó restarle importancia a los rumores y remarcó que “hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida, y lo importante es ser buena gente”.

Así, otro futbolista argentino intentó poner punto final a las especulaciones y dejó en claro que, más allá de la derrota ante La Roja, el vínculo entre los integrantes de Argentina sigue siendo uno de los pilares del equipo.

En resumen

  • Facundo Medina salió al cruce de las teorías que surgieron tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El defensor negó que existieran problemas internos en el plantel y defendió la unión del grupo con un contundente mensaje: “No crean boludeces”.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones