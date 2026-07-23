Facundo Medina responde con firmeza a las teorías sobre Argentina tras la final del Mundial 2026: “Ustedes vieron…”

El defensor argentino respondió a las versiones que comenzaron a circular después de la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 dejó una profunda huella en la Selección Argentina, que no pudo repetir lo conseguido hace cuatro años en Qatar: levantar nuevamente el título planetario.

La Albiceleste cayó por 0-1 ante la Selección de España en el MetLife Stadium y cerró su participación mundialista con la amargura de haber quedado a un paso de la gloria máxima.

Tras la derrota, las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y teorías impulsadas por hinchas y periodistas argentinos, quienes apuntaban a supuestas diferencias internas dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Facundo Medina le pidió a la gente que “no crea boludeces“

En medio de ese escenario, algunos protagonistas del combinado sudamericano decidieron tomar la palabra para referirse al ambiente que se vivió durante la competencia. Uno de ellos fue el lateral Facundo Medina.

El defensor del Olympique de Marsella fue recibido por una multitud en su barrio de Villa Caraza y aprovechó el encuentro para desmentir las versiones que cuestionaban la unión del grupo.

Facundo Medina junto a Mikel Merino en la final | FOTO: Al Bello/Getty Images

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“No crean boludeces, no crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces”, señaló el formado en River Plate.

El futbolista de 27 años también buscó restarle importancia a los rumores y remarcó que “hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida, y lo importante es ser buena gente”.

MEDINA VOLVIÓ A SU BARRIO: “NO CREAN BOLUDECES”



El defensor de la Selección Argentina fue recibido por una multitud en Villa Caraza tras el subcampeonato en el Mundial. Agradeció el apoyo de los vecinos y explicó por qué varios jugadores no regresaron al país después de la… pic.twitter.com/Z2LG4ksZ1S — Clarín (@clarincom) July 23, 2026

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Así, otro futbolista argentino intentó poner punto final a las especulaciones y dejó en claro que, más allá de la derrota ante La Roja, el vínculo entre los integrantes de Argentina sigue siendo uno de los pilares del equipo.

En resumen…