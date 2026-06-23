A sus 33 años, el golero vivió un giro en su carrera y hoy es el encargado de ponerse como titular bajo los tres palos defendiendo la camiseta de su nación.

Hace poco más de un año, el nombre de Benjamin Asare comenzó a circular con fuerza en redes sociales por una imagen que sorprendió al mundo del fútbol. El arquero del Hearts of Oak de Ghana fue captado viajando en transporte público rumbo a un partido, apenas días después de haber debutado con la selección nacional.

El registro se viralizó rápidamente en marzo de 2025, generando una ola de reacciones entre hinchas y comentaristas. Muchos destacaron la humildad del jugador, mientras que otros apuntaron a la falta de apoyo hacia los futbolistas locales, incluso cuando estos representan a su país a nivel internacional.

La repercusión fue tal que llegó hasta oídos del empresario Alhaji Seidu Agongo, CEO de Class Media Group, quien decidió intervenir. Como gesto de reconocimiento y apoyo, le regaló un automóvil nuevo al arquero, en una ceremonia realizada en el centro comercial del club.

Benjamin Asare tiene una historia como pocos. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Visiblemente emocionado, Asare agradeció el gesto y el respaldo recibido: “Es increíble que se tenga un gesto tan bonito con alguien como yo”, expresó, reconociendo también el apoyo de su entrenador Aboubakar Ouattara y de todos quienes han sido parte de su crecimiento.

En lo deportivo, el guardameta ha respondido con creces. Durante la temporada, se consolidó como una de las figuras del Hearts of Oak, manteniendo su portería en cero en 15 de 24 partidos de liga, siendo clave en el rendimiento defensivo del equipo.

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Su entrenador no dudó en destacar su evolución, aunque también le dejó un consejo claro: debía mantener la concentración y recordar que este reconocimiento llegó gracias a su esfuerzo dentro del campo de juego.

Hoy, poco más de un año después de aquella imagen viral, la historia de Benjamin Asare suma un nuevo capítulo siendo titular con Ghana en la Copa del Mundo ante Inglaterra, confirmando un ascenso tan meteórico como inspirador.